NBA》勇士戰力又受創！穆迪左膝傷情出爐 恐影響下賽季

穆迪。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天以137比131擊敗獨行俠，但23歲好手穆迪（Moses Moody）在延長賽一次快攻上籃不慎傷到左膝蓋。根據《ESPN》報導，穆迪的左膝髕腱撕裂，球季正式報銷，甚至有可能影響到下賽季的出賽狀況。

穆迪先前才因右手腕扭傷，缺陣10場比賽，昨天才剛復出，此戰面對獨行俠，穆迪交出23分成績，但他在延長賽一次抄截後，想要嘗試灌籃，左膝卻不慎在沒有碰撞的情況下，出現不自然的彎曲，穆迪也因此倒地不起，最後被用擔架推出場。

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《ESPN》報導，穆迪的傷勢為左膝髕腱撕裂，預計在當地時間週四動手術，需要長時間的復健，有可能會影響下賽季的出賽。

現年23歲的穆迪，本季是他在NBA賽場的第5個賽季，出賽60場有49場先發，平均每場有12.1分、3.3籃板、1.6次助攻、場均1次抄截都是生涯最佳，整體投籃命中率為44％，其三分球命中率40.1％也是生涯最好。

勇士本季遇到傷兵潮，「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）1月初遇到右膝前十字韌帶斷裂，球季提前報銷；勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）患有「跑者膝」，近期連續缺陣23場比賽，老將中鋒哈佛德（Al Horford）也因小腿拉傷缺陣。

這也讓勇士隊過去23場比賽輸掉16場，目前戰績34勝38敗暫居西部第10的位置。

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