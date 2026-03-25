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棒球》中信兄弟二軍赴墨首戰挨5轟、被爆打17分 慘遭震撼教育！

2026/03/25 08:06

林暉盛。（資料照，記者李惠洲攝）林暉盛。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）之邀，由二軍總教練彭政閔率領27名球員赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），選手主要以年輕選手為主。中信兄弟今天首戰對上2025年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍「Managua Dantos」，全場投手群被狂敲22安，最後以5比17輸球。

兄弟此戰推出林暉盛先發，首局沒有掉分。兄弟打線第一局靠蘇緯達的高飛犧牲打、以及對方守備失誤，拿到2分。但林暉盛第2局遭到痛擊，被擊出一發三分砲，之後又被敲適時安失2分，接著林暉盛遭投手前強襲球擊中，因此退場。兄弟牛棚也遭對手猛攻，全場狂掉17分，最終吞敗。

這場比賽兄弟共動用6名投手，林暉盛僅投1.2局用44球，被敲8安（包含1轟），失掉5分，三振、保送各1次。第二任的兄弟投手林展樟，中繼3.1局被敲7安，失5分，包含第3局被擊出兩支2分砲。

陳柏均、呂昱廷各後援1局無失分。朱宏樺未解決任何打者失掉1分。陳英睿後援2局失掉6分，都是在第9局失分，包含挨了兩發2分砲。

「Managua Dantos」全場敲22支安打，其中敲出5發全壘打；中信兄弟打線全場有7安，以李聖裕1安、2打點最佳。另外，兄弟團隊全場有3次盜壘成功。

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