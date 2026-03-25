NBA》沒打滿65場就不是MVP 球員工會呼籲放寬標準

坎寧安因為氣胸，本季預期無法達到年度獎項的出賽門檻。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA聯盟近年制定新的年度獎項門檻，凡是出賽數不足65場，即失去競爭年度第一隊、年度MVP等獎項資格，對此球員工會發表看法，認為這項門檻太嚴苛，應該取消或修訂。

目前NBA對年度獎項角逐規定，有65場出賽數的門檻，儘管設有「特殊條款」，例如打了62場卻報銷等不算在內，但球員工會還是跳出來講話，而這次會出來發聲，主因是活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）意外氣胸，讓他可能失去年度獎項資格。

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球員工會表示，坎寧安打出了一個足以定義他職業生涯的賽季，如今卻因為出場數問題，可能無法角逐年度獎項，這證明「65場」門檻的問題，應該廢除或是為重大傷病增設例外條款。

工會發言人表示，自從設立門檻後，已經有太多值得得獎的球員，因為門檻無法得獎，這個狀況並不公平。

坎寧安本季累積出賽了61場，不過因為氣胸問題，目前預計無法達到65場門檻。

本季因為65場門檻無緣重要獎項的，包含湖人詹姆斯（LeBron James）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）等球星，另外約基奇（Nikola Jokic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位MVP榜單上的球員，也已經逼近門檻。

騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）認為，雖然聯盟設立門檻的出發點是對的，但它確實很嚴苛，很多情況不是能控制的，球員休息是因為真的有傷，那些情況根本就不應該上場，所以有些規定真的要好好思考一下。

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