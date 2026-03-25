自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》沒打滿65場就不是MVP 球員工會呼籲放寬標準

2026/03/25 09:30

坎寧安因為氣胸，本季預期無法達到年度獎項的出賽門檻。（資料照，法新社）坎寧安因為氣胸，本季預期無法達到年度獎項的出賽門檻。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA聯盟近年制定新的年度獎項門檻，凡是出賽數不足65場，即失去競爭年度第一隊、年度MVP等獎項資格，對此球員工會發表看法，認為這項門檻太嚴苛，應該取消或修訂。

目前NBA對年度獎項角逐規定，有65場出賽數的門檻，儘管設有「特殊條款」，例如打了62場卻報銷等不算在內，但球員工會還是跳出來講話，而這次會出來發聲，主因是活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）意外氣胸，讓他可能失去年度獎項資格。

球員工會表示，坎寧安打出了一個足以定義他職業生涯的賽季，如今卻因為出場數問題，可能無法角逐年度獎項，這證明「65場」門檻的問題，應該廢除或是為重大傷病增設例外條款。

工會發言人表示，自從設立門檻後，已經有太多值得得獎的球員，因為門檻無法得獎，這個狀況並不公平。

坎寧安本季累積出賽了61場，不過因為氣胸問題，目前預計無法達到65場門檻。

本季因為65場門檻無緣重要獎項的，包含湖人詹姆斯（LeBron James）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）等球星，另外約基奇（Nikola Jokic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位MVP榜單上的球員，也已經逼近門檻。

騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）認為，雖然聯盟設立門檻的出發點是對的，但它確實很嚴苛，很多情況不是能控制的，球員休息是因為真的有傷，那些情況根本就不應該上場，所以有些規定真的要好好思考一下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中