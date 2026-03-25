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MLB》熱身賽首度二刀流！大谷翔平飆11K、超狂曲球讓日媒大讚

2026/03/25 10:45

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽最後一日賽事，道奇日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流身分登板先發，「投手大谷」帳面上主投4局狂飆11次三振，失掉3分，最快丟到98.5英哩（約158.5公里）。道奇隊最後以0比3敗給天使。

「投手大谷」首局就賞2次三振，第2局一開始被敲安、丟保送，大谷翔平連飆3次三振解危。第3局大谷翔平再連賞3次三振，跨局連飆6K。第4局大谷先丟保送，接著又連續送出3次三振。

不過，大谷翔平續投第5局，連續被敲3支安打後，失掉1分退場。接替投球的道奇左投凱利（Antoine Kelly）先後在滿壘時丟保送，讓大谷再失掉2分。

總計大谷翔平帳面上先發4局共用86球，被敲3安失3分，賞11次三振、丟2次保送，包含兩度三振前隊友楚奧特（Mike Trout）。大谷翔平全場製造17次揮空，使用的球種有四縫線速球、曲球、橫掃球、伸卡球、指叉球等球種。

日媒《中日體育》指出，大谷翔平此戰最快丟到98.5英哩，特別是他落差明顯的曲球狀況極佳，不論用在搶好球數、或是當作決勝球，都成功擾亂打者。據數據指出，大谷這顆曲球讓對手揮空4次。

《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）在社群媒體X上指出，道奇原本希望大谷翔平能投到第6局，但那些三振數讓他的用球數大增，「儘管如此，他送出11次三振，仍是在新賽季開打前的一個正面訊號。」

「打者翔平」全場2打數1安、吞1次三振，本季熱身賽的打擊率為3成08。

（首次上稿時間：1002；更新時間：1045）

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