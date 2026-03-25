MLB》43歲塞揚名投韋蘭德熱身賽失6分 菅野智之先發4.2局失2分

韋蘭德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽最後一日，洛磯36歲右投菅野智之今天先發4.1局失2分，同場較勁的老虎隊43歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）則是主投4.2局失6分5分自責，洛磯最後以8比11敗給老虎。

菅野智之是今年世界棒球經典賽日本隊國手，首局被老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）擊出兩分砲，第3局先後丟2次保送、以及被敲二壘安打，讓對手1出局攻占滿壘。菅野智之連續解決2人，化解失分危機。第5局菅野智之三振1人後，完成投球工作退場。

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總計菅野智之先發4.1局被敲6安，失掉2分，賞4次三振、丟3次保送。菅野智之今年熱身賽先發2場，防禦率為2.45。菅野智之將進入洛磯隊新賽季的先發輪值陣容。

本季重回底特律的韋蘭德，第3局被洛磯打者貝克（Jordan Beck）敲清壘二壘安打，第4局挨了蘇利文（Brett Sullivan）一發陽春砲，第5局遭洛磯托瓦（Ezequiel Tovar）擊出兩分砲。

總計韋蘭德先發4.2局被敲8安，失掉6分有5分自責，賞4次三振，丟1次保送、1次觸身球。韋蘭德本季熱身賽先發4場，其防禦率為6.75。韋蘭德也將是老虎隊新賽季的先發輪值一員。

菅野智之。（資料照，路透）

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