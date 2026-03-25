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MLB》無緣守護者開季名單？ 台灣英雄「費仔」預計3A出發

2026/03/25 09:30

費爾柴德。（資料照，記者陳志曲攝）費爾柴德。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力於守護者隊的台灣混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），根據守護者隊官網報導，球隊目前正在對開季名單做最後階段的調整，費爾柴德預計開季將從小聯盟3A出發。

費爾柴德今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加入守護者，本季在熱身賽出賽10場，共27打數敲6安，貢獻1轟、1打點，打擊率2成22。

費爾柴德目前不在球隊40人名單，他的合約包含「向上流動條款」（upward mobility clause），若有其他球隊想把費爾柴德放進26人或是40人名單，守護者隊就必須決定是否跟進該條件把他留隊、或是選擇放人。

守護者隊官網指出，球隊外野陣容，將由明星外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）、凱夫斯（C.J. Kayfus）、還有能左右開弓的A.馬丁尼茲（Angel Martínez）組成外野陣容。

守護者總管安東內提（Chris Antonetti）今天受訪表示，若一切維持現狀，費爾柴德將從小聯盟3A開季。

此外，費爾柴德是今年世界棒球經典賽台灣隊國手，也是台灣隊首位大聯盟級混血球員，本屆賽事出賽4場，敲出2轟、6分打點，打擊率2成50。

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