MLB》速度逾40公里！大谷翔平銷魂曲球 道奇教頭：我很喜歡！

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽最後一日的賽事，道奇日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流身分出賽，「投手大谷」帳面上主投4局狂飆11次三振，失掉3分，道奇隊最後以0比3敗給天使。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪讚賞，大谷翔平已經準備好了。

大谷翔平今天帳面上先發4局共用86球，被敲3安失3分，賞11次三振、丟2次保送。「投手大谷」使用的球種有四縫線速球、曲球、橫掃球、伸卡球、指叉球等，全場製造17次揮空，曲球就讓對手揮空4次。

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羅伯斯表示，大谷翔平目前的投球手感與球種運用，與去年以復健為主的回歸狀態「有很大的不同」，「我們看到他這兩場比賽的表現...他的強度、專注力與執行力，所有東西都在。他已經準備好了。」

大谷翔平。（美聯社）

羅伯斯提到，大谷翔平此戰的伸卡球、曲球都有發揮，不論面對左打或右打，都能用不同球路三振對手，「這展現他的自信。」

大谷翔平全場最快丟到98.5英哩（約158.5公里），他的曲球最慢為73.6英哩（約118.4公里），速差逾40公里。讓羅伯斯讚賞這顆武器球「我很喜歡，這非常棒，他能用這顆曲球讓拖慢打者的節奏，速差和下墜幅度都是真正的武器，今天他對這顆球非常有信心。」

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