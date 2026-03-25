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破大會紀錄！彰化田徑3金入袋 和美高中陳奕樺帶頭衝

2026/03/25 12:06

今年新北市青年盃全國田徑公開賽，彰化國小組田徑小選將展現爆發力。（縣府提供）今年新北市青年盃全國田徑公開賽，彰化國小組田徑小選將展現爆發力。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕一出手就破紀錄！彰化田徑在全國賽再傳捷報，和美高中陳奕樺在高中男子鉛球不只奪金，還刷新大會紀錄，成為全場焦點。

今年甫落幕的新北市青年盃全國田徑公開賽，賽事由中華民國田徑協會和新北市體育總會共同舉辦，彰化縣代表隊從國小、國中到高中遍地開花，勇奪多項個人與團體獎牌，共獲得3金10銀3銅，表現不俗。

在國小組方面，合興國小江姸欣摘下60公尺金牌、100公尺銅牌，陳苡晴在壘球拿銀；頂番國小王崇翰奪跳高金牌，中和國小許育銓拿下跳遠銅牌。

國中組更不落人後，社頭國中蕭郁璇在撐竿跳高奪銀，彰泰國中王胤丞在400公尺拿銀；信義國中小陳冠辰與隊友拿下混合4×400公尺接力銀牌，陳冠辰個人另在400公尺、800公尺各添1面銅牌；和美高中國中部張家綸在跳高拿銅。

高中組由陳奕樺帶頭衝，鉛球金牌加破紀錄最吸睛；王崇祐在鉛球、鐵餅各拿1銅。員林崇實高工吳冠賢在1500公尺奪銅，陳于晴在400公尺跨欄也有銅牌進帳；員林農工在混合4×400公尺接力再添1銅。

縣長王惠美表示，這次成績是基層扎根的成果，縣府積極推動三級培育體系，從國小扎根、國中銜接到高中精進，不斷給予資源讓孩子能留在彰化安心訓練。教育處強調，未來會持續加強基層體育與訓練資源，讓更多選手有機會在全國賽站上頒獎台。

合興國小江姸欣展現短跑天賦，奪得60公尺金牌及100公尺銅牌。（縣府提供）合興國小江姸欣展現短跑天賦，奪得60公尺金牌及100公尺銅牌。（縣府提供）

今年新北市青年盃全國田徑公開賽，頂番國小王崇翰奪跳高金牌，為彰化爭光。（縣府提供）今年新北市青年盃全國田徑公開賽，頂番國小王崇翰奪跳高金牌，為彰化爭光。（縣府提供）

彰化田徑在全國賽再傳捷報，和美高中陳奕樺在高中男子鉛球不只奪金，還刷新大會紀錄，成為全場焦點。（縣府提供）彰化田徑在全國賽再傳捷報，和美高中陳奕樺在高中男子鉛球不只奪金，還刷新大會紀錄，成為全場焦點。（縣府提供）

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