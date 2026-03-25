MLB》熱身賽再繳好投！ 復健中的洋基塞揚王牌柯爾1.2局賞3K

柯爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕目前仍在復健的洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole），今天迎來春訓熱身賽第2場先發，柯爾主投1.2局賞3次三振失掉1分。洋基最後以8比3擊敗小熊。柯爾賽後受訪表示，對自己的狀態感到樂觀，接下來他將到佛羅里達繼續復健，預計5月底或是6月初迎接本季例行賽初登板。

柯爾今天主投1.2局用26球，送出3次三振，被敲唯一的安打，是遭本季加盟小熊的柏格曼（Alex Bregman）敲陽春砲。柯爾此戰速球的均速為96.3英哩，最快達到98英哩（約157.7公里）；今年熱身賽柯爾先發2場，共投2.2局賞3次三振，失掉1分。

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對於被敲全壘打，柯爾受訪表示，「那是一顆好球，但對方揮得很棒，面對優秀打者有時就是這樣。我今天的球路位移、和一些很好的進壘位置，整體來說，今天是很棒的一天。」

「再次踏上球場感覺很有趣。」柯爾說，「我想自己現在對比賽有更高層次的體會，不論是添富水準、比賽強度、還是這項運動的要求，它需要你的專注與準備，而我很享受這一切。」

柯爾與洋基的9年3.24億美元合約，將在2028年到期。柯爾生涯累積153勝80敗、平均防禦率3.18。

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