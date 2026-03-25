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經典賽》「若想在WBC奪冠...」 菊池雄星對日本球界提出建言

2026/03/25 13:56

菊池雄星。（資料照，歐新社）菊池雄星。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強止步，這是日本隊在經典賽首度無緣四強舞台。本屆經典賽日本隊國手、效力大聯盟天使隊的左投菊池雄星，他今天受訪坦言，若以經典賽奪冠為目標，必須增加日本選手在大聯盟的人數。

今年的經典賽戰場，實施大聯盟近年採行的投球計時器等規則，中職、韓職都已經導入這項規則，但日職賽場至今尚未實施。而大聯盟今年賽季起，導入電子好球帶系統（ABS）。

根據日媒《Full-Count》報導，對於大聯盟與日職賽場規則的差異逐漸擴大，菊池雄星認為，「先試著做做看這種態度，我覺得是美國的特色，我很喜歡。如果不合適再改回來就好，像是壘包變大也是一樣，如果發現盜壘變少，就去調整壘包的大小。我覺得在嘗試的過程中找出好的部分，這樣的態度是很重要的。」

菊池雄星指出，「如果是以在WBC奪冠為目標，日本確實有些東西應該向美國學習並引進。不過，若真的只考慮在WBC奪冠，其實還有更多該做的事情，不只是這些規則層面的問題。我認為首先還是要增加大聯盟（日本）球員的人數，建立能讓選手更早挑戰聯盟的制度，從根本上來說，比起調整規則更重要。」

但菊池雄星也說，「如果只單純想在WBC奪冠，確實會得出這樣的結論。日本的職業棒球也很棒。只是這次問題是『為了在WBC奪冠該怎麼做』，若只以勝利為唯一目標，那需要有更多選手在這裡打球，在更高水準的環境中競爭。」

菊池雄星認為，職業棒球畢竟是一種娛樂產業，需要讓賽事熱絡起來，「我並不是說大聯盟就一定比較好，而是單純從『如果想在WBC摘冠』這個前提，才會得出這樣的想法。」

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