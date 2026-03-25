中職》富邦悍將啦啦隊也不一樣了！領隊陳昭如透露最大改變

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將主場開幕戰在4月3日登場，今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會，公布今年球季全新制服及年度主視覺，富邦總經理陳昭如直言，今年富邦FA成員是「27本柱」，27人每個人都是最強的本柱，「Fubon Angels也『不一樣』。」

陳昭如直言，今年球隊口號是「BLUE POWER#不一樣了」，不管在球對戰力、教練團，連Fubon Angels的應援內容也全面提升，請球迷期待，「Fubon Angels是中職最有流量、人氣的啦啦隊，我們以FA和應援團為榮，大家講三本柱、五本柱，我們今年有27本柱，每一個人都是最強的。」

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陳昭如也透露，今年會持續外野試辦應援舞台，內野應援舞台也會加長，另外不管是平日、假日，都有韓籍成員跟大家應援。

Fubon Angels今年找來李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞、李晧禎等5位韓籍成員，合計共有隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季。

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

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