自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦悍將啦啦隊也不一樣了！領隊陳昭如透露最大改變

2026/03/25 14:02

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將主場開幕戰在4月3日登場，今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會，公布今年球季全新制服及年度主視覺，富邦總經理陳昭如直言，今年富邦FA成員是「27本柱」，27人每個人都是最強的本柱，「Fubon Angels也『不一樣』。」

陳昭如直言，今年球隊口號是「BLUE POWER#不一樣了」，不管在球對戰力、教練團，連Fubon Angels的應援內容也全面提升，請球迷期待，「Fubon Angels是中職最有流量、人氣的啦啦隊，我們以FA和應援團為榮，大家講三本柱、五本柱，我們今年有27本柱，每一個人都是最強的。」

陳昭如也透露，今年會持續外野試辦應援舞台，內野應援舞台也會加長，另外不管是平日、假日，都有韓籍成員跟大家應援。

Fubon Angels今年找來李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞、李晧禎等5位韓籍成員，合計共有隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季。

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中