中職》「金星女神」朴星垠初亮相！ 富邦5位韓籍啦啦隊說話了

富邦悍將今天舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發佈會。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕Fubon Angels今年找來李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞、李晧禎等5位韓籍成員，合計共有隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季，新韓籍成員朴星垠首度亮相，她今天用中文簡單表示：「今年一起拿冠軍。」

朴星垠對悍將家人來說並不陌生，2024年7月她就曾於「G!POP 流行音樂節」登上大巨蛋舞台應援；同年年底亦參與了富邦勇士主題日。回顧過往球季，她曾多次在悍將主場現身，當悍將赴起亞虎交流時，朴星垠也以地主身份熱情接待 Fubon Angels，與女孩們互動熱烈。她在舞台上以招牌金髮、爆發力十足的舞技，以及反差萌的「魔性笑聲」，擄獲了大批粉絲的心。

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其他4位韓籍成員李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎也都用全中文向球迷打招呼，李晧禎說，「回富邦看見熟悉的動作，很開心能回來，謝謝我的粉絲們等我，也謝謝富邦再次邀請我，給我機會，我們主場見。」

南珉貞則說，今年是在富邦的第三年，已經是前輩了，「希望今年球季有更多家人創造更多美好回憶，相信今年不一樣了，富邦總冠軍。」李雅英則說：「今年是第三年，我很感謝收到的每個機會，今年繼續努力。」

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