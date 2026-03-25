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NBA》約基奇持續堆高神紀錄 金塊險勝太陽拉出3連勝

2026/03/25 13:57

約基奇（左）。（法新社）約基奇（左）。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金塊MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天聯手好搭檔穆雷（Jamal Murray）在關鍵時刻穩定軍心，最終金塊以125：123打退太陽，拿下3連勝，戰績45勝28敗也暫以0.5勝差領先灰狼，續居西部第4。

太陽在首節打完取得領先，不過約基奇上半場就快完成大三元，繳出15分、11籃板和9助攻，並帶領金塊在第2節單節轟39分，以67：57領先太陽。不過，太陽在第3節單節命中8顆三分球，也把差距縮小。

金塊、太陽進入末節就靠兩位主力大將布克（Devin Booker）、穆雷相互在關鍵時刻投進關鍵球，穆雷在第4節拿下11分，加上約基奇最後11秒的跳投，金塊再度拿到123：121領先，而布克在最後一波進攻選擇自己來，即使獲得不錯的出手機會，可惜未能進球，也讓金塊在客場驚險帶走勝利。

約基奇此仗繳出23分、17籃板、17助攻，且他生涯第86次打完3節就完成大三元，繼續堆高1997-98賽季「Play by play」年代以來的最多紀錄。穆雷攻下21分外帶6助攻，板凳出發的小哈達威（Tim Hardaway Jr.）挹注18分，戈登（Aaron Gordon）斬獲16分。

太陽方面，布克攻下全隊最多22分外帶8助攻，二當家格林（Jalen Green）拿下21分、6籃板、6助攻，替補射手艾倫（Grayson Allen）進帳21分。太陽戰績40勝33敗，暫居西部第7，想要擺脫附加賽位置還得加把勁。

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