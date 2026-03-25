NBA》違反禁藥規定遭禁賽25場 「PG」喬治坦言主因是心理健康

P.喬治。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人35歲球星P.喬治（Paul George）在美國時間1月底因違反聯盟禁藥政策，遭禁賽25場。如今P.喬治的禁賽期結束，明天將正式回歸賽場。P.喬治今天受訪坦言，「讓大家失望，比任何事情都更讓我難受。」

P.喬治提到，自己誤服不合適的藥物，與休賽季膝傷而引發的心理健康問題有關，這個傷勢也影響他本季的表現。

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「最困難的事情是，當你的身體狀態不在自己認為應該在的位置，或是不如以往時。」P.喬治說，「這會延伸到心理層面，因為你知道自己受到限制，但對我來說，我現在感覺很好，身體狀況也很好。在心理上，我知道自己仍然有能力做到過去在賽場上做到的事情。」

P.喬治是在2024年夏天以4年2.12億美元（約新台幣68億）加盟七六人，但來到費城人首個賽季受到膝傷等傷勢困擾，上季僅出賽41場，場均拿16.2分是自2011-12年賽季以來最差。P.喬治本季出賽27場，平均每場拿16分。

這個賽季P.喬治也因去年7月訓練時受傷動左膝手術，缺席賽季前12場比賽。P.喬治說，「成為一名職業選手對身體的消耗很大，我的身體狀態沒有達到自己想要的程度，在身體狀況還沒準備好的情況下，卻對自己有高期待，這最終導致我當時做出錯誤的決定。」

P.喬治提到，這段禁賽期間讓他身體有時間恢復那些長期困擾的傷勢，也改善他的心理狀態，「這25場比賽，對我的身體來說正是自己所需要的。」

不過，P.喬治也因25場禁賽，損失1170萬美元的薪資，「我整個職業生涯都在談心理健康，我不是超人，我也是人，那一刻我犯了錯。」

七六人目前戰績39勝33敗、暫居東部第7的位置，仍有機會逃離附加賽，但當家明星中鋒恩彼德右側斜腹肌拉傷，已經缺席過去13場比賽，而明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）也因右手手指肌腱拉傷，連9場缺陣。P.喬治表示，已經準備好填補球隊的得分空缺。

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