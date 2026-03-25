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永慶高中沙灘女排隊 勇奪全國亞軍與殿軍締造隊史新猷

2026/03/25 14:18

永慶高中王蓁翊（右一）黃若瑄（右二）勇奪高女組亞軍，侯姵羽（左一）沈畇汝（左二）獲得殿軍，教練郭春印（中）。（永慶高中提供）永慶高中王蓁翊（右一）黃若瑄（右二）勇奪高女組亞軍，侯姵羽（左一）沈畇汝（左二）獲得殿軍，教練郭春印（中）。（永慶高中提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中派出兩組女子沙灘排球隊參加「114學年度全國中等學校沙灘排球錦標賽」，在全國強隊競逐之下表現亮眼，勇奪高女組亞軍與殿軍。學校的「大眾沙灘排球場」於今年2月5日啟用後一個半月就有如此佳績，未來發展可期。

縣立永慶高中在縣府補助100萬元、財團法人大眾教育基金會捐助50萬元，公私協力完成建置「大眾沙灘排球場」，成為嘉義地區首座校園沙灘排球場，也為嘉義地區沙灘排球訓練與推廣增添重要量能，有了好的訓練基地，不用再舟車勞頓前往鄰近縣市沙排場練習。

「114學年度全國中等學校沙灘排球錦標賽」永慶高中派出高二生黃若瑄、王蓁翊與高一生侯姵羽、沈畇汝與全國強隊競逐，結果黃若瑄、王蓁翊一路過關斬將，直到冠軍戰才敗北屈居亞軍；侯姵羽、沈畇汝展現初生之犢不畏虎作戰精神，闖入最後四強拿到殿軍。能夠在全國最高層級的中等學校沙灘排球賽事中，同時取得第二與第四名的優異成績，寫下永慶高中沙灘排球隊的重要里程碑

永慶高中校長郭春松表示，榮耀的背後，不只是孩子們奮戰的成果，更是一段由夢想、資源與努力交織而成的動人歷程。以往沙灘排球隊因專業場地不足，需由教練開車帶隊前往鄰近縣市沙排場練習。在簡明仁董事長與大眾教育基金會的慷慨支持，以及嘉義縣政府的補助下，學校得以建置全新的大眾沙灘排球場，為球員們打造專業且完善的訓練基地。

永慶高中女子沙灘排球隊勇奪全國亞軍與殿軍。（永慶高中提供）永慶高中女子沙灘排球隊勇奪全國亞軍與殿軍。（永慶高中提供）

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