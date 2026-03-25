田徑》台灣又有飛人！黃湧富破撐竿跳高室內全國紀錄 達標亞運

黃湧富。（資料照，全大運提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕隊友吳彥翰日前取得名古屋亞運參賽資格，更激發黃湧富的鬥志，他今天在南投國際室內撐竿跳高邀請賽國際男子組決賽，跳出5公尺50摘下金牌，不僅打破高懸12年的室內撐竿跳高全國紀錄，也有望跟吳彥翰一起參與亞運盛會。

21歲的吳彥翰22日在南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽國際男子組決賽，以5公尺50刷新全國紀錄，並達到9月名古屋亞運參賽標準，至於黃湧富在這場比賽則跳出5公尺20拿到第5名。

請繼續往下閱讀...

黃湧富、吳彥翰為去年全大運撐竿跳高金牌、銀牌得主，且兩人都在相同地方進行訓練，看見吳彥翰搶先一步打破全國紀錄，並跨過亞運參賽標準，黃湧富休息幾天後再戰室內賽事，也想挑戰高懸多年的全國紀錄。

黃湧富在4公尺70、5公尺、5公尺20都一跳就過關，再來更直接挑戰5公尺40，即使前兩次都失敗，但他最後一跳一躍而過，打破謝佳翰在2014年締造的5公尺30室外全國紀錄。

黃湧富再來挑戰5公尺50，並在第3跳飛過，再次更新全國紀錄，美國選手葛蘭特森（Hunter Garretson）三度挑戰5公尺50都失敗，因此黃湧富確定金牌到手，他接著挑戰5公尺60可惜兩次失敗後就放棄。田徑協會確認黃湧富跨過名古屋亞運參賽門檻，因此他目前和吳彥翰有機會攜手前進名古屋亞運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法