MLB》鬼神二刀流瞄準開季！ 投手大谷目標拚25場先發

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流超級巨星大谷翔平今天雙刀出鞘，熱身賽先發對戰天使未能投完5局，主投4局失3分，另外飆出11次三振，最快球速到98.5英哩（約158.5公里），打擊方面則是2打數1安打，將以不錯的狀態迎接開季。對此，大谷賽後受訪表示，25場先發是他本季身為投手最重要的目標。

大谷翔平今天先發4局用86球，被敲4安失3分，投出11次三振和2次保送，熱身賽防禦率以3.24作收，道奇終場以0：3不敵天使，大谷也承擔敗投，累積1勝1敗。「投手大谷」使用的球種有四縫線速球、曲球、橫掃球、伸卡球、指叉球等，全場製造17次揮空，曲球就讓對手揮空4次，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷的伸卡球、曲球都有不錯的發揮。

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大谷翔平今年設下單季25場先發的目標，他認為這是先發投手的重要指標，理想狀況是大家都能先發25場，那會是最完美的情況。投手大谷在休賽季專注於增強力量而非傷後復健，與過去休賽季都在復健完全不同，大谷坦言，他的心理狀態近期得到了充分休息。「唯一真正影響我的準備工作是，必須在休賽季更早進入狀況，但經典賽帶來的幫助遠大於影響。」大谷翔平說道。

大谷翔平單季最多先發場次是2022年的28場，當時繳出15勝9敗、219次三振和防禦率2.33的成績，都寫下生涯單季最佳紀錄，該年更敲出34轟，成為史上第一位單季至少10勝30轟的球員。

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