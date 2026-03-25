自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鬼神二刀流瞄準開季！ 投手大谷目標拚25場先發

2026/03/25 15:51

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流超級巨星大谷翔平今天雙刀出鞘，熱身賽先發對戰天使未能投完5局，主投4局失3分，另外飆出11次三振，最快球速到98.5英哩（約158.5公里），打擊方面則是2打數1安打，將以不錯的狀態迎接開季。對此，大谷賽後受訪表示，25場先發是他本季身為投手最重要的目標。

大谷翔平今天先發4局用86球，被敲4安失3分，投出11次三振和2次保送，熱身賽防禦率以3.24作收，道奇終場以0：3不敵天使，大谷也承擔敗投，累積1勝1敗。「投手大谷」使用的球種有四縫線速球、曲球、橫掃球、伸卡球、指叉球等，全場製造17次揮空，曲球就讓對手揮空4次，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷的伸卡球、曲球都有不錯的發揮。

大谷翔平今年設下單季25場先發的目標，他認為這是先發投手的重要指標，理想狀況是大家都能先發25場，那會是最完美的情況。投手大谷在休賽季專注於增強力量而非傷後復健，與過去休賽季都在復健完全不同，大谷坦言，他的心理狀態近期得到了充分休息。「唯一真正影響我的準備工作是，必須在休賽季更早進入狀況，但經典賽帶來的幫助遠大於影響。」大谷翔平說道。

大谷翔平單季最多先發場次是2022年的28場，當時繳出15勝9敗、219次三振和防禦率2.33的成績，都寫下生涯單季最佳紀錄，該年更敲出34轟，成為史上第一位單季至少10勝30轟的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中