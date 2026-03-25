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漏網鏡頭》李珠珢哭了！淚灑Fubon Angels開季發布會原因曝

2026/03/25 16:27

李珠珢太過緊張落淚。（記者劉信德攝）李珠珢太過緊張落淚。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德／台北報導〕「珠珠寶貝」Fubon Angels李珠珢一上台就緊張到落淚！在今天（25日）的富邦開季發布記者會上，這段突發「漏網鏡頭」意外成為全場焦點。

富邦悍將今天為4月3日主場開幕戰暖身，舉辦啦啦隊Fubon Angels開季發布會，除了公開全新制服與年度主視覺，更特別介紹本季陣容亮點─5位韓籍成員，包括李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞、李晧禎，團隊正式成員27人一同登台亮相。

活動中安排韓籍啦啦隊用中文向球迷與媒體打招呼，沒想到成為最緊張的一刻。5人為求慎重，將小抄寫在手心，不時低頭確認內容，反覆練習發音，氣氛既可愛又緊張。

輪到李珠珢時，她緊張過度，一度說不出話來，頻頻看著手中密密麻麻的小抄，雙手顫抖，眼淚更當場滑落。所幸隊友們立刻在後方加油打氣、接力幫忙，「珠珠寶貝」順利完成自我介紹。

李珠珢事後受訪坦言，當下真的太緊張，才會手抖到無法開口，不過在隨後的聯訪中已逐漸放鬆，和隊友互動自然、有說有笑。

富邦悍將主場開幕戰4月3日在「新莊城堡」登場，Fubon Angels「27本柱」全新陣容與亮眼話題，也讓球迷更加期待新賽季到來。

FA新成員兼好友朴星垠（前左）也安慰、鼓勵李珠珢。（記者劉信德攝）FA新成員兼好友朴星垠（前左）也安慰、鼓勵李珠珢。（記者劉信德攝） 李珠珢緊張落淚。李珠珢緊張落淚。 手掌心寫滿密密麻麻的小抄。（記者劉信德攝）手掌心寫滿密密麻麻的小抄。（記者劉信德攝） 李珠珢頻頻看寫在手心的小抄。（記者劉信德攝）李珠珢頻頻看寫在手心的小抄。（記者劉信德攝） 頻頻看寫在手心的小抄。（記者劉信德在隊友的安慰鼓勵下順利完成任務。（記者劉信德攝）頻頻看寫在手心的小抄。（記者劉信德在隊友的安慰鼓勵下順利完成任務。（記者劉信德攝） 頻頻看寫在手心的小抄。（記者劉信德最後在隊友的安慰鼓勵下順利完成任務。（記者劉信德攝）頻頻看寫在手心的小抄。（記者劉信德最後在隊友的安慰鼓勵下順利完成任務。（記者劉信德攝） 會後聯訪，李珠珢與隊友「台妹小南」南珉南有說有笑。（記者劉信德攝）會後聯訪，李珠珢與隊友「台妹小南」南珉南有說有笑。（記者劉信德攝）

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