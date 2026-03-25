MLB》宇宙道奇奪冠機率27.6％！ 專家看好大谷翔平「MVP＋塞揚獎」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇本季再度擦亮「新邪惡帝國」的招牌，砸重金搶下FA最大咖球員塔克（Kyle Tucker）與終結者狄亞茲（Edwin Díaz），力拚三連霸王朝偉業。權威媒體《ESPN》進行新賽季的首次球隊戰力排行榜，道奇毋庸置疑高居榜首。

道奇自2024年季前以10年7億美元簽下大谷翔平後，近年連續補進山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）等超級巨星，獲封為「新邪惡帝國」，更因此達成2連霸，新賽季又多了狄亞茲與塔克，完全補上道奇的弱項，堪稱是史上最強陣容之一。

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《ESPN》預測力拚3連霸的道奇本季有望拿下102勝，晉級季後賽機率高達98％，世界大賽奪冠機率為27.6％。專欄作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）大膽預測，道奇今年有望達成單季110勝的壯舉。內文指出，道奇3連霸的最大勁敵將是水手，看好他們有機會首度打進世界大賽。

《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）看好大谷翔平再度拿下國聯年度MVP，更認為他有望挑戰塞揚獎，「試想一下，MVP等級的打擊能力加上塞揚獎等級的投球，在同一個賽季出現會是怎樣的數據，這簡直令人難以置信，這大概是大谷唯一還沒達成的事情了。」

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