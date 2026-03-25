自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基休季曾端合約想簽回！45轟外野成自由身後下一步動向揭曉

2026/03/25 18:38

史雷特。（資料照，美聯社）史雷特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕33歲外野手史雷特（Austin Slater）日前跳出老虎小聯盟合約，成為自由球員，如今找到新東家，與馬林魚簽下大聯盟合約。根據《Fish on First》報導，史雷特的新合約為100萬美元外加激勵獎金。

史雷特有9年大聯盟資歷，效力過巨人、紅人、金鶯、白襪與洋基，累積45轟、182分打點，上季史雷特在白襪出賽51場，之後被洋基交易至陣中，然而他到洋基後只出賽14場，就因左腿股二頭肌受傷躺進傷兵名單，最終整季留下65場出賽、打擊三圍.216/.270/.372、攻擊指數0.642、wRC+78的成績單。

洋基休季曾向史雷特提出大聯盟合約，史雷特生涯對戰左投的wRC+為119，也符合洋基想補強右打外野手的需求。最終史雷特沒有重返洋基，而是與老虎簽下小聯盟合約，並在春訓15場出賽繳出.267/.389/.467的打擊三圍，不過老虎外野競爭激烈，也讓他選擇跳出合約回到自由市場。

史雷特生涯至今能勝任三個外野位置的防守，整體打擊三圍.248/.336/.384，wRC+101約等同於聯盟平均，加上對左投的破壞力，讓他很適合馬林魚目前的外野配置。目前馬林魚當家明星外野史陶爾斯（Kyle Stowers）將從傷兵開季，屆時外野將由馬西（Jakob Marsee）、凱西（Owen Caissie）與康南（Griffin Conine）等左打組成，右打的史雷特在面對左投時預計能獲得不少先發機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中