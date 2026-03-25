MLB》洋基休季曾端合約想簽回！45轟外野成自由身後下一步動向揭曉

史雷特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕33歲外野手史雷特（Austin Slater）日前跳出老虎小聯盟合約，成為自由球員，如今找到新東家，與馬林魚簽下大聯盟合約。根據《Fish on First》報導，史雷特的新合約為100萬美元外加激勵獎金。

史雷特有9年大聯盟資歷，效力過巨人、紅人、金鶯、白襪與洋基，累積45轟、182分打點，上季史雷特在白襪出賽51場，之後被洋基交易至陣中，然而他到洋基後只出賽14場，就因左腿股二頭肌受傷躺進傷兵名單，最終整季留下65場出賽、打擊三圍.216/.270/.372、攻擊指數0.642、wRC+78的成績單。

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洋基休季曾向史雷特提出大聯盟合約，史雷特生涯對戰左投的wRC+為119，也符合洋基想補強右打外野手的需求。最終史雷特沒有重返洋基，而是與老虎簽下小聯盟合約，並在春訓15場出賽繳出.267/.389/.467的打擊三圍，不過老虎外野競爭激烈，也讓他選擇跳出合約回到自由市場。

史雷特生涯至今能勝任三個外野位置的防守，整體打擊三圍.248/.336/.384，wRC+101約等同於聯盟平均，加上對左投的破壞力，讓他很適合馬林魚目前的外野配置。目前馬林魚當家明星外野史陶爾斯（Kyle Stowers）將從傷兵開季，屆時外野將由馬西（Jakob Marsee）、凱西（Owen Caissie）與康南（Griffin Conine）等左打組成，右打的史雷特在面對左投時預計能獲得不少先發機會。

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