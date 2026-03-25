中職》終結季前王者6連勝！ 兄弟完封悍將、熱身賽勝率5成作收

勝騎士。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天在熱身賽最終戰對上「季前王者」富邦悍將，黃衫軍靠著勝騎士的4.2局8K無失分的好投，曾頌恩、岳東華和陳俊秀單場雙安，貢獻3分打點，兄弟終場以5：0完封悍將，中斷對手6連勝。兄弟熱身賽戰績以5勝5敗作收，勝率來到5成，而輸球的富邦悍將以6勝3敗1和，締造熱身賽4連霸紀錄，與台鋼雄鷹並列第一。

游霆崴。（記者廖耀東攝）

富邦悍將今天推出游霆崴掛帥先發，2局上遭遇亂流，單局被敲4安失2分，高宇杰和岳東華敲安打回分數，兄弟取得2分領先。王威晨在第4局敲出高飛犧牲打，打回第3分。 游霆崴主投4局被敲8安失3分，投出4次三振和1次四壞球保送。

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富邦第5局換上林栚呈，陳俊秀擊出右外野二壘安打，黃韋盛靠著野選上壘，形成一三壘有人，兄弟之後利用雙盜壘戰術跑回第4分，悍將捕手戴培峰傳二壘發生傳球失誤，黃韋盛推進至三壘，曾頌恩擊出高飛犧牲打進帳第5分，但他在5局下守備受傷，在防護員陪同下退場休息。

兄弟先發投手勝騎士大展K功，有效壓制悍將打線，但在5局下2人出局後出現狀況，先是被陳愷佑敲安，面對孔念恩投出保送，隨即被球團換下場，由呂彥青接替投球，而他順利三振張育成化解危機。勝騎士此役先發4.2局無失分，被敲5支安打，投出8次三振，另有1次保送。

兄弟余謙7局下一上來就被悍將葉子霆和林岳谷連續敲出安打，對林岱安投出保送堆成滿壘，但他及時回穩，三振掉陳愷佑，並讓林書逸敲出雙殺打化解富邦攻勢，未讓對手得分。悍將敲出8支安打，只差兄弟一支，但都未能有效串聯，缺乏適時一擊，江忠城9局下關門成功，兄弟終場就以5：0贏球。

岳東華。（記者廖耀東攝）

陳俊秀。（記者廖耀東攝）

曾頌恩。（記者廖耀東攝）

余謙。（記者廖耀東攝）

富邦悍將與台鋼雄鷹並列熱身賽第一名。（記者廖耀東攝）

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