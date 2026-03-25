自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》韓媒看好王彥程拚進韓華鷹先發輪值！受訪談台灣火球進化關鍵

2026/03/25 19:29

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕25歲台灣左投王彥程本季從日職轉戰韓職韓華鷹，官辦熱身賽表現相當出色，韓媒也看好王彥程搶下先發輪值一席，並對他的發揮充滿期待。

王彥程在官辦熱身賽共出賽3場，12.1局投球飆初13次三振，僅被敲8支安打，防禦率2.92，每局被上壘率0.97，被打擊率0.186，各項數據都很亮眼。韓媒《KBS NEWS》表示，雖然熱身賽成績不一定能延續至例行賽，但王彥程擁有近150公里速球，搭配能有效至製造左打揮空的犀利滑球，都是正面因素。

韓媒指出，韓華球團預計將王彥程定位為第5號先發，或是能負擔長局數的長中繼投手，而他的主要競爭對手，是誓言本季重整旗鼓的29歲側投嚴相伯。

韓媒特別提到，王彥程熱身賽前2場先發都以先發登板，成功吃下長局數；23日面對NC恐龍接載柳賢振身後登板，繳出5局失1分好投，投83球表現仍相當穩定，沒有出現體力下滑的跡象。談到自己最大的優勢，王彥程表示：「我可以投比較長的局數，也可以在投長局數的過程中，有效控制用球數。」

此外，王彥程也談到台灣隊在本屆經典賽整體的球速提升（四縫線均速150.47公里排名世界第7快），曾在2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽代表台灣隊先發對決南韓的他表示：「台灣棒球近年引進越來越多科學化訓練，並實際運用在場上，我認為這也幫助整體朝著更好的方向去發展。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中