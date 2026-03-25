韓職》韓媒看好王彥程拚進韓華鷹先發輪值！受訪談台灣火球進化關鍵

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕25歲台灣左投王彥程本季從日職轉戰韓職韓華鷹，官辦熱身賽表現相當出色，韓媒也看好王彥程搶下先發輪值一席，並對他的發揮充滿期待。

王彥程在官辦熱身賽共出賽3場，12.1局投球飆初13次三振，僅被敲8支安打，防禦率2.92，每局被上壘率0.97，被打擊率0.186，各項數據都很亮眼。韓媒《KBS NEWS》表示，雖然熱身賽成績不一定能延續至例行賽，但王彥程擁有近150公里速球，搭配能有效至製造左打揮空的犀利滑球，都是正面因素。

請繼續往下閱讀...

韓媒指出，韓華球團預計將王彥程定位為第5號先發，或是能負擔長局數的長中繼投手，而他的主要競爭對手，是誓言本季重整旗鼓的29歲側投嚴相伯。

韓媒特別提到，王彥程熱身賽前2場先發都以先發登板，成功吃下長局數；23日面對NC恐龍接載柳賢振身後登板，繳出5局失1分好投，投83球表現仍相當穩定，沒有出現體力下滑的跡象。談到自己最大的優勢，王彥程表示：「我可以投比較長的局數，也可以在投長局數的過程中，有效控制用球數。」

此外，王彥程也談到台灣隊在本屆經典賽整體的球速提升（四縫線均速150.47公里排名世界第7快），曾在2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽代表台灣隊先發對決南韓的他表示：「台灣棒球近年引進越來越多科學化訓練，並實際運用在場上，我認為這也幫助整體朝著更好的方向去發展。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法