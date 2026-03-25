TPBL》林俊吉、蔣淯安雙衛發威！夢想家扳倒海神收8連勝追平聯盟紀錄

林俊吉。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰高雄海神，靠雙衛林俊吉20、蔣淯安19分領軍，擋住對手下半場反撲，以96：90力退海神，近期拉出8連勝，追平聯盟最長連勝紀錄。

夢想家近期狀況火燙，賽前拉出7連勝已是聯盟本季最長紀錄，過去5度對決海神握有4勝1敗優勢，開賽就勢如破竹拉出一波7：0，隨後一度取得17：5領先，海神靠艾德與賽克維奇輸出一度將分差縮小至個位數，但隨後忻沃克、湯普金斯在外線放冷箭，助隊帶著29：16領先進入次節。

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海神次節重整旗鼓，靠美籍新洋將杭特持續輸出緊咬比分，但夢想家靠林俊吉在外圍開火，單節拿下7分，仍帶著55：44領先進入下半場。夢想家前兩節外線18投9中，一共有7名球員投進3分球，班提爾與林俊吉都拿9分，海神上半場外線12投僅1中，得分集中在洋將身上，杭特與賽克維奇都拿12分，但後者在次節尾聲因腿部不適退場。

賽克維奇下半場便換上便服未再出賽，但海神易籃後找回三分準星，在吳曉謹、蘇文儒與胡瓏貿都砍進三分球下逐漸縮小比分，以一波21：10追到65：65，夢想家單節被海神打出25：15攻勢，僅帶著70：69領先進入決勝節。

近期晉升新手爸爸的于煥亞末節倒數6分33秒砍進超前三分彈，幫助海神取得79：76領先，隨後雙方你來我往，夢想家在關鍵時刻靠雙衛蔣淯安、林俊吉發揮穩住陣腳，海神在倒數1分45秒靠杭特的三分打追到只剩2分差，但于煥亞隨後因傷退場，林俊吉2罰俱中後，胡瓏貿發生失誤，蔣淯安助攻班提爾得手，夢想家擴大差距，在驚濤駭浪中收下勝利。

夢想家8連勝追平國王在2025年04月12日寫下的聯盟最長連勝紀錄，林俊吉替補上陣攻下全隊最高20分，蔣淯安挹注19分，班提爾拿下18分，霍爾曼貢獻11分。

海神除苦吞3連敗，更持續深陷傷兵魔咒，今包括賽克維奇與于煥亞都因傷退場，余純安更疑似出現腦震盪，杭特攻下全隊最高23分，艾德18分次之，胡瓏貿本土最高12分。

蔣淯安。（夢想家提供）

班提爾。（夢想家提供）

湯普金斯。（夢想家提供）

霍爾曼。（夢想家提供

忻沃克。（夢想家提供）

賽克維奇。（TPBL提供）

杭特。（TPBL提供）

簡浩（左）。（TPBL提供）

朱永弘。（TPBL提供）

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