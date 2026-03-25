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路跑》馬力全開挑戰賽登場 冠軍隊伍女性跑者將獲得上海參賽資格

2026/03/25 21:33

馬力全開挑戰賽今登場（官方提供）馬力全開挑戰賽今登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕運動品牌Nike 於今天舉辦「馬力全開挑戰賽」，邀請跑者齊聚台北田徑場暖身場，透過節奏跑訓練與團隊接力挑戰，實際體驗最新鞋款在日常跑步表現。

作為品牌經典跑鞋系列最新一代鞋款，Pegasus 42 延續系列四十多年以跑者為核心的創新理念，透過升級的氣墊系統，帶來更高效的能量回饋與流暢腳感，滿足不同配速跑者於日常訓練中的多元需求，今天活動中，跑者依照個人配速分組，搭配現場配速燈完成 3K 節奏跑，在穩定節奏中感受持續輸出的跑步狀態；隨後進行團隊接力賽，透過傳接棒與衝刺展現速度與團隊默契，完整串連從訓練到競賽的跑步體驗。

此外，本次挑戰賽亦延伸至國際跑步舞台，鼓勵跑者突破自我的品牌精神，冠軍隊伍的女性跑者將前往上海參與今年的 Nike After Dark Tour 賽事。After Dark Tour 為 Nike 全球夜跑系列賽，2026 年將於倫敦、洛杉磯、馬尼拉、墨西哥、孟買、上海與雪梨等七大城市登場，結合跑步、城市與社群體驗，邀請跑者在夜色中奔跑，展現自我並感受彼此連結的力量。

馬力全開挑戰賽今登場（官方提供）馬力全開挑戰賽今登場（官方提供）

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