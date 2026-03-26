MLB》道奇二刀流大谷解除封印 羅伯斯看好今年有機會爭塞揚

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平本季將迎來完整的二刀流賽季，總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為大谷今年絕對有機會爭奪首作塞揚獎，挑戰成為日本第一人。

大谷翔平昨天先發對戰天使，主投4局用86球有，被敲出4支安打失掉3分，狂飆11次三振，還曾一度上演6連K，另有2次四壞保送，最快球速98.5英哩。羅伯斯對於大谷翔平今年參與塞揚獎競爭充滿信心。「憑藉那樣的天賦與能力，得獎的可能性非常大，只要發揮正常實力，毫無疑問會進入候選名單。」羅伯斯說道。

請繼續往下閱讀...

羅伯斯認為，大谷的調整狀態與去年完全不同，他現在對所有球種都充滿自信，本季不會像去年那樣設置投球局數上限，投滿6局、視情況達到7局都是有可能的。大谷的K功是無庸置疑的，能否拿下塞揚獎的關鍵在於他能累積多少投球局數，投滿162局是基本門檻，過去5年的獲獎者中，先發局數最少的是2021年釀酒人強投柏尼斯（Corbin Burnes）的167局，而新科國聯塞揚獎得主、海盜王牌史基斯（Paul Skenes），去年則是投了187.2局，其餘獲獎者皆在175局以上。

大谷翔平本季目標是單季至少先發25場，這對二刀流球員的體能是一大考驗，道奇計畫盡可能利用休息日，來最大化大谷兩次先發之間的休息時間。針對這一點，羅伯斯表示，不會讓大谷完全固定在每隔6、7天先發一次的模式，但在兩次登板之間，有時也會安排額外的休息時間，重點在於負荷管理與調度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法