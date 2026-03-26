MLB》恭喜！鄧愷威進太空人開季名單 台灣旅美投手7年來首人

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年大聯盟新賽季正式開打，效力休士頓太空人的台灣旅美好手鄧愷威，進入球隊開季26人名單，成為今年第一位從大聯盟開季的台灣旅美好手。

本季轉戰太空人的鄧愷威，他在春訓熱身賽6場出賽有1場先發，拿到1勝、1次中繼成功、防禦率2.53，共投10.2局被敲3安（包含2轟），失掉3分，賞7次三振，丟6次保送、1次觸身球，被打擊率0.088，每局被上壘率為0.84。

請繼續往下閱讀...

太空人隊從本月美國時間26日起，將在主場大金球場與天使隊展開4連戰，鄧愷威有望在這個系列賽迎接本季大聯盟初登板。

現年27歲的鄧愷威過去2年在舊金山巨人隊時期，都曾升上大聯盟。鄧愷威去年出賽8場有7場先發，拿到2勝4敗、防禦率6.37。鄧愷威在2024年出賽4場都是後援，防禦率9.82。

前一位台灣旅美好手進入開季名單，是2023年當時效力紅襪隊的張育成；若以投手來算，前一位進開季名單的台灣旅美投手，則是2019年效力馬林魚的陳偉殷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法