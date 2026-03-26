MLB》「沒人想在4萬人面前被羞辱」 前資深裁判不滿電子好球帶

大聯盟新賽季導入電子好球帶系統（ABS）挑戰制度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季導入電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，讓球隊可針對好壞球判決提出挑戰。前大聯盟資深裁判R.賈西亞（Richie Garcia）受訪表明不喜歡ABS系統，「我認為這對正在執法的裁判來說令人難堪，真的很丟臉，沒有人喜歡在3、4萬名觀眾面前被羞辱。」

大聯盟今年球季正式啟用電子好球帶，打者、投手或捕手若對主審好壞球判決有異議可立即挑戰，每隊每場有2次機會，挑戰成功不扣次數。

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《美聯社》報導，曾在1975年至1999年擔任大聯盟裁判的R.賈西亞表示，「大聯盟這樣做等於是說，我不信任裁判的好球帶判斷，所以我用某個電腦宅操作的系統，他根本不懂棒球，卻要來量這個、那個，只因為他有物理學博士、還是其他什麼學位的。」

不過，R.賈西亞過去也出現過爭議判決，他在1998年的世界大賽首戰，當時教士隊投手朗斯頓（Mark Langston）對洋基打者馬丁尼茲（Tino Martinez）在2好2壞時投出一顆關鍵球，這球沒有被判好球，隨後馬丁尼茲擊出滿貫彈，該年洋基隊在世界大賽橫掃對手。

根據大聯盟官方數據，去年大聯盟裁判群的整體判決正確率為92.83％是歷年最高。

另一位曾在1996年至2022年執法的裁判霍布魯克（Sam Holbrook）表示，「身為裁判，你永遠不想漏判，希望每一年都能百分之百正確，但我們終究是人，這是不可能的。社群媒體和媒體們對那些只差一點點、在好球帶邊緣的判決猛烈批評，讓人很難做到完美。我認為這套系統有助於修正那些明顯錯誤的判決，也會讓大家看到裁判其實有多棒。」

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