棒球》赴墨參戰的兄弟二軍牛棚失守、被敲再見安 苦吞2連敗

游竣宥。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟遠赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），兄弟今天碰上古巴2025年國家聯賽冠軍馬坦薩斯鱷魚（Cocodrilos de Matanzas），兄弟一度領先5分，可惜牛棚群失守，9局下遭擊出再見安打，中信兄弟最終以8比9惜敗。

中信兄弟這次參加美洲棒球冠軍聯賽，球員名單以年輕二軍選手為主，昨天首戰以5比17慘敗尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍「Managua Dantos」。

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兄弟打線今天首局就展開攻勢，黃鈞麟敲關鍵三壘安打、徐紹予敲適時二壘安打，以及胡孟智適時安打，幫助兄弟第一局就拿到3分。第3局兄弟攻勢再起，黃鈞麟敲安、李聖裕選到保送，胡孟智擊出適時安打進帳1分，接著林瑞鈞敲適時安再攻進1分，兄弟取得5比0領先。

兄弟此戰推出22歲右投游竣宥先發，前4局只掉1分，但續投第5局時，游竣宥先被敲安，接著出現暴投，讓對手用一支適時安打追回1分。兄弟打線7局上靠徐紹予在滿壘時選保送再拿1分。

黃衫軍新洋投馬奎爾（Angel Macuare）第5局2出局後登板，連抓4個出局數，但他續投第7局遭到痛擊，被擊出兩分砲，接著丟保送、被敲安後退場。接替登板的兄弟投手錢可倫無法止血，連續被敲2安再失2分，讓兄弟再換鄧朝駿後援。鄧朝駿被敲2安再掉2分，單局讓對手攻下6分大局，反讓兄弟以6比8落後。

兄弟9局上靠黃鈞麟的適時安打、胡孟智的高飛犧牲打，單局拿2分追平比數。8局下登板的兄弟投手徐磊續投第9局，先被敲安後，他用三振抓到第一個出局後，也讓對手盜上二壘，兄弟這時敬遠讓對手攻佔一、二壘，徐磊雖然抓到第2個出局數，最後被擊出中外野再見安打，讓兄弟吞下2連敗。

游竣宥先發4.1局被敲5安，失掉2分，賞2次三振、丟3次保送。陳柏均後援0.1局無失分，馬奎爾中繼1.1局失4分，錢可倫沒有解決任何一人失2分。鄧朝駿帳面上後援1局無失分，徐磊1.2局失1分吞敗。

兄弟打線全場有12支安打，其中開路先鋒張士綸單場3安，黃鈞麟3安2打點，胡孟智2安3打點。

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