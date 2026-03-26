MLB》大谷翔平、山本由伸領銜！ 宇宙道奇超夢幻26人開季名單出爐

衛冕軍道奇明天迎來新賽季開幕戰交手響尾蛇，開季26人名單也正式曝光。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇明天迎來新賽季開幕戰交手響尾蛇，開季26人名單也正式曝光，陣容超豪華。
細數道奇開季名單，包含二刀流大谷翔平在內共14名投手，另有2名捕手、6名內野手、4名外野手，休季重磅補強的塔克（Kyle Tucker）以及狄亞茲（Edwin Diaz）都名列其中。
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道奇明天派出當家王牌、去年世界大賽MVP山本由伸掛帥先發，他在春訓熱身賽登板3場，成績2勝0敗、防禦率2.79，9.2局投球猛飆14K。
道奇開季26人名單如下
投手：卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、狄亞茲（Edwin Diaz）、崔爾（Jack Dreyer）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、克萊茵（Will Klein）、佐佐木朗希、史考特（Tanner Scott）、斯漢（Emmet Sheehan）、崔南（Blake Treinen）、費西亞（Alex Vesia）、羅布列斯基（Justin Wrobleski）、山本由伸、大谷翔平
捕手：史密斯（Will Smith）、拉辛（Dalton Rushing）
內野手：貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freema）、馬恩西（Max Muncy）、弗里蘭（Alex Freeland）、羅哈斯（Miguel Rojas）、艾斯皮納（Santiago Espinal）
外野手：塔克（Kyle Tucker）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯（Andy Pages）、寇爾（Alex Call）