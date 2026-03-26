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NBA》東契奇轟43分、詹姆斯準大三元 湖人力退溜馬近11戰拿10勝

2026/03/26 09:46

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕洛杉磯湖人今作客印第安納，由東契奇（Luka Doncic）轟下43分領軍，以137：130擊敗溜馬，近11戰拿下10勝。

湖人前役不敵活塞終止9連勝，今面對東部爐主溜馬，開賽拉出8：0攻勢，東契奇首節就轟下21分，帶領球隊打出45：28猛攻，次節一度領先達24分，打完前兩節握有75：59優勢，東契奇拿下全場最高28分，詹姆斯（LeBron James）挹注15分，溜馬以西亞卡姆（Pascal Siakam）11分最佳。

東契奇易籃後持續輸出，打完前3節已經拿下39分，但決勝節在團隊未能持續擴大比分下在倒數6分半鐘回到場上，托平（Obi Toppin）倒數1分39分抄走詹姆斯的球灌籃得手，幫助溜馬追到只剩10分差，接著內姆哈德（Andrew Nembhard）、沃克（Jarace Walker）外線破網，湖人在最後28秒被追到127：133，東契奇關鍵時刻2罰俱中助隊穩住陣腳，湖人以7分差踢館成功。

東契奇上場38分鐘30投15中拿下43分，詹姆斯斬獲23分、9籃板、9助攻，愛子布朗尼（Bronny James）首節就獲得上場機會拿下4分，另有2抄截，里維斯（Austin Reaves）進帳25分，中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）21分、10籃板，

溜馬一共8人得分超過雙位數，西亞卡姆拿全隊最高20分，但犯滿畢業，內姆哈德拿下14分，19次助攻則寫下生涯新高。

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

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