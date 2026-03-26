NBA》七六人雙星回歸合砍63分！全隊157分爆打公牛

恩比德。（路透）

〔體育中心／綜合報道〕今日七六人振奮好消息，恩比德（Joel Embiid）傷愈復出，喬治（Paul George）禁賽處罰結束，兩人合砍63分，終場七六人157比137大勝公牛。

恩比德先前因斜肌拉傷缺席13場比賽，喬治違反禁賽規定，被聯盟禁賽25場。

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恩比德上半場表演就出MVP級別身手，10投7中拿到23分，包含3顆3分球，喬治一分鐘靜止，10投僅2中拿到5分，中場結束，七六人71比52領先。

易籃後，恩比德連續輸出，喬治也找回準心，單節10分，全隊單節更是拿到51分。決勝節喬治連續三次得分下場，第四節最大領先到47分，比賽進入垃圾時間，最終七六人輕鬆收下勝利。

本場馬克西（Tyrese Maxey）手腕手指肌腱拉傷持續缺陣，但令人振奮的雙星回歸，七六人仍拿下比賽，恩比德35、7助攻、6籃板，喬治28分、4助攻、6籃板，新秀艾奇康（VJ Edgecombe）22分。

公牛方面，吉迪（Josh Giddey）全隊最高23分，並且12助攻9籃板「準大三元」表現，布澤利斯（Matas Buzelis）18分、8籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）板凳出發拿16分。

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