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日職》軟銀只能認賠殺出？前美聯救援王開季恐無緣一軍 傳將分道揚鑣

2026/03/26 11:29

歐蘇納。（資料照，產經新聞提供）歐蘇納。（資料照，產經新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日職新賽季明天（27）日正式開打，軟銀鷹洋投歐蘇納（Roberto Osuna）在今年熱身賽出賽8場，其防禦率為4.50，根據日媒《西日本體育》報導，歐蘇納有可能不會在開季一軍名單。

《西日本體育》指出，歐蘇納在2024年與軟銀簽下總額4年40億日圓的大約，這份合約包含激勵獎金，而且據傳合約中設有「僅限終結者」的使用條款。

原本是軟銀守護神的歐蘇納，去年因表現不佳，讓28歲右投杉山一樹扛起終結者角色。歐蘇納上季出賽26場，拿到3勝1敗，防禦率4.15的成績，有8次救援成功、6次中繼成功，共投26局賞16次三振，被打擊率2成47，，每局被上壘率為1.12。

杉山一樹上季出賽65場，交出3勝4敗、防禦率1.82的表現，以31次救援成功並列太平洋聯盟救援王，共投64.1局賞85次三振，被打擊率2成07，每局被上壘率為1.10。

歐蘇納與軟銀還有2年合約，如今卻出現解約離隊的可能性，若情況走到這一步，軟銀可能須支付高額違約金。

現年31歲的歐蘇納曾在2019年大聯盟時期摘得美聯救援王，但他因陷入家暴案風波，2022年轉戰日職千葉羅德，2023年轉戰軟銀鷹。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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