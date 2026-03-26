中職》獅迷總統賴清德 幽默致敬林智平：我不太爽你知道嗎

賴清德握手林智平。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒總冠軍樂天桃猿今天接受總統賴清德接見，樂天球團史第一次，今天談到林智平去年季後挑戰賽對統一獅轟出致命3分砲，身為統一獅球迷的賴清德展現幽默，特別在致詞中請林智平站起來，開玩笑說自己不太爽，但也向他表示敬意。

樂天去年在季後挑戰賽生死戰落後3分，9局上靠著林智平追平3分砲痛擊陳韻文，延長賽10局上林立代打敲安，終場4：3擊敗統一獅，系列賽自0勝2敗劣勢，演出3連勝奇蹟逆轉，史上第一次，最後也晉級台灣大賽奪下冠軍。

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賴清德今天特別請林智平站起來，面帶微笑說，「你知道我心裡不大爽你知道嗎？不過還是要向你表示敬意，因為你打出了三分砲，雖然阻止了統一獅的奪冠之路，但是也可以看得出你的價值，向你表示敬意。」一番身為獅迷的真情流露，讓全場都笑了出來，另外賴清德也向林立致敬他的致勝安打。

中職會長蔡其昌致詞時也笑說，以為總統不認識林智平，「我低估了，他早就認識了，他的3分砲和林立致勝安打是晉級關鍵。」隨後蔡其昌也在致詞尾聲笑說，「希望總統心想事成，林岳平總教練，這是講給你聽的！」

賴清德展現幽默，特別在致詞中請林智平站起來。（記者龔乃玠攝）

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