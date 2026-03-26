自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅迷總統賴清德 幽默致敬林智平：我不太爽你知道嗎

2026/03/26 11:27

賴清德握手林智平。（中職提供）賴清德握手林智平。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒總冠軍樂天桃猿今天接受總統賴清德接見，樂天球團史第一次，今天談到林智平去年季後挑戰賽對統一獅轟出致命3分砲，身為統一獅球迷的賴清德展現幽默，特別在致詞中請林智平站起來，開玩笑說自己不太爽，但也向他表示敬意。

樂天去年在季後挑戰賽生死戰落後3分，9局上靠著林智平追平3分砲痛擊陳韻文，延長賽10局上林立代打敲安，終場4：3擊敗統一獅，系列賽自0勝2敗劣勢，演出3連勝奇蹟逆轉，史上第一次，最後也晉級台灣大賽奪下冠軍。

賴清德今天特別請林智平站起來，面帶微笑說，「你知道我心裡不大爽你知道嗎？不過還是要向你表示敬意，因為你打出了三分砲，雖然阻止了統一獅的奪冠之路，但是也可以看得出你的價值，向你表示敬意。」一番身為獅迷的真情流露，讓全場都笑了出來，另外賴清德也向林立致敬他的致勝安打。

中職會長蔡其昌致詞時也笑說，以為總統不認識林智平，「我低估了，他早就認識了，他的3分砲和林立致勝安打是晉級關鍵。」隨後蔡其昌也在致詞尾聲笑說，「希望總統心想事成，林岳平總教練，這是講給你聽的！」

賴清德展現幽默，特別在致詞中請林智平站起來。（記者龔乃玠攝）賴清德展現幽默，特別在致詞中請林智平站起來。（記者龔乃玠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中