MLB》賈吉吞4K無礙！洋基開幕戰完封巨人 美國隊國手韋伯狂失7分

洋基收下開幕戰勝利。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年大聯盟例行賽今天正式開打，紐約洋基第2局灌進5分大局，加上王牌左投佛里德（Max Fried）6.1局無失分好投，而巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）主投5局狂失7分。洋基最後在客場以7比0完封巨人，收下新賽季首勝。

洋基打線第2局展開攻勢，卡巴耶羅（José Caballero）適時二壘安打貢獻1分打點，麥克曼恩（Ryan McMahon）關鍵安打攻進2分。接著葛里遜（Trent Grisham）擊出帶有2分打點的三壘安打，洋基單局灌進5分。

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第5局洋基攻勢再起，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲適時安打再添1分，接著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）用滾地球護送回1分。

佛里德今主投6.1局用86球，只被敲2安無失分，賞4次三振，保送、觸身球各1次，防禦率是完美的「0」，收下新賽季首勝。洋基牛棚3名投手合計2.2局無失分守住勝果。

洋基王牌左投佛里德。（法新社）

洋基打線全場10安，史坦頓2安1打點，麥克曼恩、葛里遜各有1安2打點，卡巴耶羅1安1打點。洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）全場5支0、狂吞4次三振；巨人打線整場只出現3支零星安打，南韓好手李政厚4打數0安。

韋伯是今年世界棒球經典賽美國隊國手，此戰先發5局被敲9安，失掉7分有6分自責，賞7次三振，丟1次保送、1次觸身球，賽後防禦率為10.80。此外，巨人隊新教頭維特洛（Tony Vitello）執掌兵符首戰就吞敗仗。

賈吉（右）。（歐新社）

巨人王牌投手韋伯。（路透）

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