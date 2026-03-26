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體育 籃球 NBA

NBA》領先21分差點翻車 老鷹延長賽1分差險勝活塞

2026/03/26 11:54

麥卡倫與亞歷山大沃克。（美聯社）麥卡倫與亞歷山大沃克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日老鷹與活塞的比賽，雙方不斷拉扯，老鷹第二節領先21分，但又被活塞追了過去，整場有13次領先互換，最終鏖戰到延長賽，讓老鷹以130比129險勝活塞，取得2連勝。

儘管開局由活塞打出一波7比2的攻勢，但老鷹靠著亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）單節14分要回領先，首節打完老鷹37比29領先。第二節輪到強森（Jalen Johnson）發威，單節15分，更是一度將分差加擴大至21分，老鷹73比55。

易籃後，活塞沒有放棄，杜蘭（Jalen Duren）與詹金斯（Daniss Jenkins）合砍21分，中間一度將比分逆轉，可惜又被對手打出8比0攻勢，再次將領先拱手讓人。決勝節出現8次領先互換，雙方最大的分差僅有5分，比賽最後44秒，活塞連得5分，將比分追平進入延長賽。

延長賽，活塞沒能再取得領先，比賽剩餘41秒的時候，就已經來到130比129，可惜雙方都沒能再得分，最終讓老鷹驚險地收下勝利。

老鷹先發5人得分上雙，強森與麥卡倫（CJ McCollum）皆拿到27分，亞歷山大沃克21分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）16分，奧康古（Onyeka Okongwu）11分。

活塞方面，先發5人也全部得分上雙，杜蘭26分、14籃板，哈里斯（Tobias Harris）22分，詹金斯19分、10助攻，羅賓森（Duncan Robinson）17分，湯普森（Ausar Thompson）18分。

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