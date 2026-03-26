自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》麵包超人來了！戰神週末力拚終止2連敗 主場變身親子樂園

2026/03/26 12:17

《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日上週末登場受到大小朋友喜愛。（戰神提供）《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日上週末登場受到大小朋友喜愛。（戰神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北台新戰神目前以9勝18敗在聯盟暫居第6名，本週末要在主場接連迎戰高雄海神與新北國王，力拚終止近期2連敗，超人氣英雄麵包超人將再度降臨戰神主場，讓和平籃球館瞬間變身充滿歡笑與活力的親子樂園。

戰神表示，《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日上週末登場受到大小朋友喜愛，巨大麵包超人成為熱門打卡點，角色見面會與主題開場演出也吸引許多親子家庭進場同樂。活動最後一週將於3月28日、29日登場，邀請球迷把握機會，帶著孩子一起走進戰神主場，感受元氣滿滿的週末時光。

活動現場最吸睛的莫過於球場入口處的巨大麵包超人裝置，自3月26日至3月28日上午十點至晚間九點展出，除了戶外大型裝置外，場館內也設置多處麵包超人主題拍照佈景，包括細菌人與紅精靈的UFO、麵包超人勝利列車與麵包工廠等場景，兩側樓梯貼可愛角色佈景同樣吸引目光，讓球迷在觀賽之餘也能留下可愛合影，為主場增添更多童趣與拍照樂趣；而賽前登場的麵包超人與夥伴們的拍照會同樣吸引大小戰友參與。

本周末3月28日、29日除了麵包超人再訪戰神主場外，28日加碼細菌人與紅精靈一同現身，凡於戰神裝備局購買此次聯名商品滿額1,000元即可獲得合照券一張，數量有限贈完為止，難得合照機會別錯過囉。身為雙寶爸的小台黃聰翰也大讚本次合作，從拍照佈景、角色互動還有遊戲區，小朋友來到球場很容易被麵包超人吸引住，「兩個小孩都玩得很投入。」他笑說，對家長來說也很加分，「老婆一個人顧小孩的時候，這樣的活動真的很有幫助。」

戰神與麵包超人聯名系列商品也於主場同步推出，從聯名TEE、帽款到吊飾與毛巾等生活小物，麵包超人與夥伴們戴上頭盔以可愛形象結合戰神隊色，吸引球迷們選購收藏，把元氣滿滿的戰神與麵包超人帶進日常。《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最後兩場將於本週3月28日、29日登場，進場限量贈聯名提袋，邀請球迷把握最後機會，一起來到和平籃球館，在巨大麵包超人的陪伴下，與戰神一起元氣百倍戰神出擊。

《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最後兩場將於本週3月28日、29日登場。（戰神提供）《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最後兩場將於本週3月28日、29日登場。（戰神提供）

黃聰翰大讚本次合作「兩個小孩都玩得很投入」。（戰神提供）黃聰翰大讚本次合作「兩個小孩都玩得很投入」。（戰神提供）

戰神與麵包超人聯名全系列商品，從服飾帽款到生活小物，為戰神主場注入滿滿元素。（戰神提供）戰神與麵包超人聯名全系列商品，從服飾帽款到生活小物，為戰神主場注入滿滿元素。（戰神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中