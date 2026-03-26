TPBL》麵包超人來了！戰神週末力拚終止2連敗 主場變身親子樂園

《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日上週末登場受到大小朋友喜愛。（戰神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北台新戰神目前以9勝18敗在聯盟暫居第6名，本週末要在主場接連迎戰高雄海神與新北國王，力拚終止近期2連敗，超人氣英雄麵包超人將再度降臨戰神主場，讓和平籃球館瞬間變身充滿歡笑與活力的親子樂園。

戰神表示，《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日上週末登場受到大小朋友喜愛，巨大麵包超人成為熱門打卡點，角色見面會與主題開場演出也吸引許多親子家庭進場同樂。活動最後一週將於3月28日、29日登場，邀請球迷把握機會，帶著孩子一起走進戰神主場，感受元氣滿滿的週末時光。

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活動現場最吸睛的莫過於球場入口處的巨大麵包超人裝置，自3月26日至3月28日上午十點至晚間九點展出，除了戶外大型裝置外，場館內也設置多處麵包超人主題拍照佈景，包括細菌人與紅精靈的UFO、麵包超人勝利列車與麵包工廠等場景，兩側樓梯貼可愛角色佈景同樣吸引目光，讓球迷在觀賽之餘也能留下可愛合影，為主場增添更多童趣與拍照樂趣；而賽前登場的麵包超人與夥伴們的拍照會同樣吸引大小戰友參與。

本周末3月28日、29日除了麵包超人再訪戰神主場外，28日加碼細菌人與紅精靈一同現身，凡於戰神裝備局購買此次聯名商品滿額1,000元即可獲得合照券一張，數量有限贈完為止，難得合照機會別錯過囉。身為雙寶爸的小台黃聰翰也大讚本次合作，從拍照佈景、角色互動還有遊戲區，小朋友來到球場很容易被麵包超人吸引住，「兩個小孩都玩得很投入。」他笑說，對家長來說也很加分，「老婆一個人顧小孩的時候，這樣的活動真的很有幫助。」

戰神與麵包超人聯名系列商品也於主場同步推出，從聯名TEE、帽款到吊飾與毛巾等生活小物，麵包超人與夥伴們戴上頭盔以可愛形象結合戰神隊色，吸引球迷們選購收藏，把元氣滿滿的戰神與麵包超人帶進日常。《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最後兩場將於本週3月28日、29日登場，進場限量贈聯名提袋，邀請球迷把握最後機會，一起來到和平籃球館，在巨大麵包超人的陪伴下，與戰神一起元氣百倍戰神出擊。

《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最後兩場將於本週3月28日、29日登場。（戰神提供）

黃聰翰大讚本次合作「兩個小孩都玩得很投入」。（戰神提供）

戰神與麵包超人聯名全系列商品，從服飾帽款到生活小物，為戰神主場注入滿滿元素。（戰神提供）

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