中職》迎接亞太首戰！獅隊「萊恩酷」亞太主場店、和順旗艦店將開幕

萊恩酷。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕本季統一7-ELEVEN獅主場首戰，本週日（3/29）將於亞太成棒主球場熱烈開打，迎接首戰盛會，目前預售已超過2.1萬張，內野席次已全數銷售一空，僅剩外野票券，當天進場球迷，獅隊特別規劃亞太成棒主球場首戰紀念票卡，當天購票進場均可領取收藏，並蓋印紀念戳章。

今年獅隊在亞太成棒主球場安排48場例行賽，球隊也球場內野大門口右側規劃萊恩酷亞太主場店，提供球衣、球帽、Ｔ恤、毛巾等各項常銷周邊商品販售，營業時間配合獅隊主場例行賽開放進場時間，3.29亞太球場中職獅隊首戰將於 12:00 開放營業。

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球隊為了服務更多球迷，也在亞太成棒主球場附近和順轉運站二樓（距離主球場步行約5分鐘），規劃萊恩酷和順旗艦店門市，賽事期間提供提早到場球迷們或外野球迷們，均可到萊恩酷和順旗艦店選購各式商品，而非賽事期間也能提供球迷蒞臨搶購獅隊各項商品，萊恩酷和順旗艦店販售項目主要搭配主題日新品販售等，球隊為感謝長期支持球迷，凡2026年統一獅亞太主場豪華季票及一般季票者，於享受 3.28 萊恩酷和順轉運站試營運優先體驗，試營運 期間為3/28 13:15～16:15，季票會員現場報到處確認身分後進場，即可進場搶先體驗萊恩酷 和順旗艦店，所有品項每人限購一件，離場恕不提供再次進場，萊恩酷和順旗艦店 3/29 開幕 正式營運時間另行公告。

統一獅總經理蘇泰安表示：「迎接球隊前進亞太成棒主球場賽事新球季，雖然與台南市政府 體育局合作，目前採用場租方式進行賽事，每場比賽球隊在場內規劃萊恩酷亞太主場店外，但為了提供球迷更完善服務及賽事期間服務外野球迷們，在附近的和順轉運站二樓開設萊恩酷門市服務球迷，讓球迷搭乘接駁車抵達和順轉運站後，就能感受到棒球的魅力，從各項主題佈置、活動規劃及商品賣店服務，透過整體性行銷，讓來到亞太成棒主球場觀賞職棒賽事充滿許多樂趣等，而萊恩酷和順旗艦店開設也讓亞太棒球園區增加新亮點，期待成為棒球迷朝聖據點，而臨近也有國立臺灣歷史博物館，讓來到亞太棒球園區是一個半日以上的生活體驗。」

萊恩酷。（統一獅提供）

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