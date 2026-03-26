NBA》杜蘭特關鍵罰球失手 灰狼延長賽「15比0」上演超狂逆轉秀

藍道（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天在主場迎戰火箭，雙方鏖戰至延長賽，灰狼在延長賽打出一波15比0攻勢大逆轉，加上火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）關鍵罰球未進，終場灰狼隊以110比108贏球。根據《美聯社》指出，灰狼隊在延長賽一度落後13分，卻能上演大逆轉，成為自1997年開始有逐球紀錄以來，延長賽最大逆轉分差。

灰狼在第四節剩下5分15秒時領先10分，但火箭打出一波16比5攻勢，包含杜蘭特連拿6分，幫助火箭在該節剩下53.1秒以94比93逆轉超前。灰狼明星前鋒藍道（Julius Randle）拋投得手要回領先，杜蘭特投進罰球追平，藍道執行最後一波進攻，卻被火箭森根賞火鍋，雙方95平進入延長賽。

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火箭隊在延長賽先連拿13分，但火箭卻陷入長達3分鐘的得分乾旱期，反讓灰狼打出一波15比0攻勢，包含後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）關鍵追平三分，以及藍道在最後8.8秒跳投得手逆轉超前比數。杜蘭特在最後3.3秒要到犯規，但第一罰就投丟，讓他只能在第二罰故意不進、試著爭球權，但火箭最終沒能完成最後一擊，讓灰狼收下逆轉勝。

杜蘭特（左）。（美聯社）

灰狼全隊5人得分上雙，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻25分，但他疑似因腿部傷勢提前退場。藍道拿24分全部集中在下半場。迪文森佐（Jaden McDaniels）拿17分；明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）14分14籃板、賞5次火鍋，但他領到6犯畢業提前離場；長人里德（Naz Reid）替補上場交出14分、13籃板表現，但他在比賽最後抗議判決遭趕出場。

此外，雖然灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）受傷缺陣，灰狼本季在沒有他的情況下，戰績為10勝5敗。

杜蘭特全場拿30分，包含罰球12罰10中，但發生全隊最多的6次失誤。森根30分6籃板、賞4次火鍋。史密斯（Jabari Smith Jr.）16分12籃板，湯普森（Amen Thompson）交出11分、10助攻、9籃板的表現。謝波德（Reed Sheppard）10分8籃板。

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