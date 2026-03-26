中職》布坎南事件調查有難度 台鋼富邦皆稱無違背、無接觸

台鋼雄鷹簽下「坎南」。（資料照，台鋼提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中在1月10日開訓典禮提到季後戰力補強脫口而出「還有一個布坎南」，驚動有優先議約權的富邦悍將，讓中職聯盟啟動調查，會長蔡其昌今天強調，「調查結束後，一定會向球團（富邦與其他相關球團）報告結果。」

根據俗稱「228條款」的外籍球員轉隊規定，富邦雖然在去年12月31日宣布簽下新洋投愛力戈時，就傳出無意與去年「831大限」後獲得留用的布坎南續約，在2月底前仍擁有優先議約權。富邦在聲明中強調，從未收到布坎南經紀人或其他球團之正式接觸，也未出具過離隊同意書。雖然台鋼在228順利取得離隊同意書，且簽下布坎南，但聯盟調查結果尚未出爐。

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蔡其昌表示，當時發生事情後就請秘書長調查，「行政調查有其難度，因為我們沒有司法調查權，但我們會就行政權能做到的範圍盡力去查，調查結束後，一定會向球團報告結果。」

中職秘書長楊清瓏解釋，當時收到訊息就請雙方球團來做說明，「他們表示並沒有違背，也沒有接觸。但我當下有跟他們講，如果我們調查如果有違背的話，我們聯盟會處分，不過他們一開始是說都沒有。那我們也知道這個調查確實會有難度，不過我們先尊重他們，也請他們依照規章的制度來走。」

針對後續聯盟是否還有動作，楊清瓏解表示，「還會再進一步地去了解，如果最終有結果出來，我們會在領隊會議報告，也看領隊會議最後的結果是怎麼樣。」

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