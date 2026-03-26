中職》賴清德欽佩樂天逆風奪冠 私聊陳冠宇有原因

中華職棒總冠軍樂天桃猿今天接受總統賴清德接見。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒總冠軍樂天桃猿今天接受總統賴清德接見，即便賴清德是鐵桿統一獅迷，他仍大方祝賀樂天桃猿奪冠，「這是非常不容易的事情，因為我相信一開始大家並不看好。但你們表現出強大的戰鬥力贏得冠軍，所以身為球迷是非常地欽佩，在這裡也再次向大家表達歡迎。」

賴清德表示，樂天有辦法奪冠，第一個當然要感謝球團對球隊的大力支持，再來是龍貓總教練（曾豪駒）率領的教練團調度有方、功不可沒。

請繼續往下閱讀...

樂天桃猿的投手群，賴清德直言對威能帝印象最深刻，「去年15勝2敗、防禦率2.01，是三振王也是勝投王，是年度MVP也是總冠軍賽 MVP，這是非常非常不容易。」同時再點名朱承洋，「他在總冠軍賽四度上場救援，竟然防禦率是 0，保住了樂天桃猿獲勝的機會。」

賴清德致詞前也特別找上35歲左投陳冠宇私聊，「我說我是他的球迷，他在日本打球時，我有時間都會看轉播，因為我很喜歡看他投球，他的滑球非常有威力，在12強的時候就可以看出來。」

賴清德也讚賞樂天打擊很強，包含在季後挑戰賽夯救命3分砲的林智平和林立，同時也點名林泓育，「他是南英商工出來的，（台灣大賽）對中信兄弟時打出兩分砲，我們給他一個熱烈掌聲。」

賴清德提到，樂天桃猿有很多選手來自台南、出身南英商工，這代表了台灣棒球的進步，「棒球不僅沒有國界，在台灣也沒有縣市的界線。好的棒球球員可以到處去追求他的夢想，這就是台灣棒球進步的地方。」

陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法