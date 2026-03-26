自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》賴清德欽佩樂天逆風奪冠 私聊陳冠宇有原因

2026/03/26 12:53

中華職棒總冠軍樂天桃猿今天接受總統賴清德接見。（中職提供）中華職棒總冠軍樂天桃猿今天接受總統賴清德接見。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒總冠軍樂天桃猿今天接受總統賴清德接見，即便賴清德是鐵桿統一獅迷，他仍大方祝賀樂天桃猿奪冠，「這是非常不容易的事情，因為我相信一開始大家並不看好。但你們表現出強大的戰鬥力贏得冠軍，所以身為球迷是非常地欽佩，在這裡也再次向大家表達歡迎。」

賴清德表示，樂天有辦法奪冠，第一個當然要感謝球團對球隊的大力支持，再來是龍貓總教練（曾豪駒）率領的教練團調度有方、功不可沒。

樂天桃猿的投手群，賴清德直言對威能帝印象最深刻，「去年15勝2敗、防禦率2.01，是三振王也是勝投王，是年度MVP也是總冠軍賽 MVP，這是非常非常不容易。」同時再點名朱承洋，「他在總冠軍賽四度上場救援，竟然防禦率是 0，保住了樂天桃猿獲勝的機會。」

賴清德致詞前也特別找上35歲左投陳冠宇私聊，「我說我是他的球迷，他在日本打球時，我有時間都會看轉播，因為我很喜歡看他投球，他的滑球非常有威力，在12強的時候就可以看出來。」

賴清德也讚賞樂天打擊很強，包含在季後挑戰賽夯救命3分砲的林智平和林立，同時也點名林泓育，「他是南英商工出來的，（台灣大賽）對中信兄弟時打出兩分砲，我們給他一個熱烈掌聲。」

賴清德提到，樂天桃猿有很多選手來自台南、出身南英商工，這代表了台灣棒球的進步，「棒球不僅沒有國界，在台灣也沒有縣市的界線。好的棒球球員可以到處去追求他的夢想，這就是台灣棒球進步的地方。」

陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中