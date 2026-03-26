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中職》蔡其昌會長當太好 賴清德：還沒做完就有人想當

2026/03/26 13:19

總統賴清德（左）盛讚中職會長蔡其昌。（中職提供）總統賴清德（左）盛讚中職會長蔡其昌。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒總冠軍樂天桃猿今天接受總統賴清德接見，明年3月將卸任的中職會長蔡其昌也出席，賴清德在致詞中特別盛讚他做得很好，「從什麼地方最能看出來他做得很好？因為他還沒有做完，人家就想要他的位置，但我們要知道，這個位置從以前到現在都不好當。」

賴清德認為，蔡其昌協助台灣隊在12強奪下世界冠軍，看得出來他領導有方，另外台灣隊在經典賽也打敗韓國，他花很多功夫作為球團跟政府間的橋樑，更重要的是作為球員的後盾，來跟球團之間建立更好的合作關係，因而贏得社會和棒球界的肯定，「我在這裡以球迷身份向蔡其昌會長表示敬意跟感謝。因為有你的帶領，我們中華職棒業務蒸蒸日上。」

賴清德也表示，政府一定會跟大家站在一起，持續推動運動產業，這也是為什麼成立運動部，還邀請2屆奧運金牌得主李洋擔任部長，「把運動部獻給運動員，來推動、推動各項運動，這就可以看出來政府的決心。」

蔡其昌今也特別準備聯盟吉祥物「歐告」的布偶送給賴清德，希望能安撫獅隊沒有拿到冠軍的遺憾，「希望（歐告）陪伴著他，等待統一獅到來的那一天。」同時也感謝總統和運動部對這次經典賽提供全力的支持，「無論是 12 強或者是經典賽，政府對棒球、中職負責組訓賽的三個賽事，總是全力的支援，讓我們無後顧之憂。」

中職會長蔡其昌。（中職提供）中職會長蔡其昌。（中職提供）

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