PLG》退休倒數計時 「野獸」林志傑：現在要把球傳出去了

「All the Best. All the Beast.」以林志傑專屬的「野獸Beast」稱號為靈感而生（品牌提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣籃壇代表性人物林志傑進入退休倒數計時，在他的職業生涯即將迎來最終章之際，Nike 推出「All the Best. All the Beast.」系列活動，致敬這位長年站在球場第一線、始終拚戰到最後一刻的代表性球員，也將屬於他的信念與精神，交棒給下一個世代。

「All the Best. All the Beast.」以林志傑專屬的「野獸Beast」稱號為靈感而生，融合祝福語「All The Best」的深刻含義，不只是對他精彩生涯的祝福，也象徵這份精神將延續下去，不斷鼓舞並影響無數的新生代運動員。在主視覺設計上將其姓名縮寫與背號意象，轉化為具象的視覺符號，呼應他在場上果斷、無懼的比賽風格，為這段橫跨二十多年深厚的合作關係致上最高敬意，另外，發佈「All the Best. All the Beast.」致敬影片開啟系列活動序幕，以「球給志傑」這句橫跨世代的經典口號作為敘事起點，畫面從職業賽場出發，延伸至校園、河堤與街頭球場，透過一次次「接球」的動作，串聯不同年齡與身分的球員與球迷，打造出從過去通往未來的傳承線。

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致敬影片亦回顧他生涯的重要時刻，從身披台灣隊戰袍征戰國際賽，在關鍵時刻多次挺身而出，到 PLG元年率隊奪冠並完成三連霸；這些片段不僅建構出他的傳奇生涯，也讓「野獸」傳奇成為跨世代球迷共同的記憶。

林志傑表示：「不管打到第幾年，我上場的時候想的都一樣，就是全力以赴、不留餘地。『野獸』這個名字，對我來說不是稱號，而是一種提醒，提醒自己每一球都要拚到最後。現在要把球傳出去了，我也希望這樣的態度可以被更多人接下去。」

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