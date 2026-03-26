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日職》徐若熙旅日新賽季前最終調整 二軍先發繳5局失1分好投

2026/03/26 14:47

徐若熙。（資料照，記者王藝菘攝）徐若熙。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰日職軟銀鷹的台灣火球男徐若熙，今天到二軍先發面對廣島鯉魚，徐若熙主投5局失1分，軟銀鷹二軍最後以6比1獲勝。這場比賽也是徐若熙在旅日新賽季前的最終調整。

徐若熙此戰開賽讓廣島打線前10上10下，但4局下軟銀一壘手石塚綜一郎發生守備失誤，徐若熙這時也丟出保送，讓對手攻占一、二壘。徐若熙先三振廣島洋將M.拉米瑞茲（Moises Ramirez），再讓廣島打者林晃汰敲飛球出局，化解失分危機。

徐若熙續投第5局，先被廣島打者中村貴浩敲二壘安打，接著廣島老將會澤翼擊出適時安打，讓徐若熙失掉1分。徐若熙接著又被敲安，讓對手無人出局攻占一、二壘，徐若熙先讓廣島代打末包昇大敲雙殺打，再讓廣島打者前川誠太敲飛球出局，完成投球工作。

總計徐若熙先發5局用73球，被敲3安失掉1分，賞3次三振、丟1次保送。徐若熙先前在3月18日的熱身賽，交出5.2局失1分、賞7次三振的好表現。

日職一軍例行賽明天正式開打，衛冕軍軟銀鷹將與日本火腿展開3連戰，下週軟銀將作客樂天金鷲進行3連戰，根據日媒《日刊體育》推估，徐若熙預計有可能在這個系列賽登板先發。

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