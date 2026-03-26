中職》接見中華職棒總冠軍 賴清德細數樂天桃猿優秀投手群

賴清德總統今日接見中華職棒總冠軍，並細數樂天桃猿優秀投手群。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（26）日上午偕同蕭美琴副總統接見「2025年中華職棒總冠軍樂天桃猿」，恭喜樂天桃猿奪下2025年總冠軍，並細數球員們在場上的精采表現。同時表示，政府會持續與大家站在一起推動運動產業，也期許未來台灣優秀的球員都可以到處追求夢想，讓台灣棒球持續進步發展。

賴清德說，首先歡迎2025年中華職棒總冠軍樂天桃猿來到總統府，要以球迷身份表達敬意，也以總統身分代表國人恭喜樂天桃猿。並表示，樂天桃猿在2025年贏得總冠軍非常不容易，在季後挑戰賽以「讓二追三」獲得台灣大賽資格；又以「四勝一敗」，展現強大戰鬥力贏得冠軍。

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總統也感謝球團對球隊的大力支持及教練團的調度有方。並細數指出，樂天桃猿有很優秀的投手群，威能帝去年拿下15勝2敗，防禦率2.01，獲得三振王、勝投王、年度MVP及台灣大賽MVP；以及「小朱」朱承洋在去年台灣大賽四度上場救援、防禦率是0。他也提到自己是陳冠宇的球迷，肯定其左投滑球極具威力，無論在國際賽或旅日期間都令人印象深刻。此外，打者打擊率也很強，像是林智平對統一獅時打出三分砲，讓統一獅無緣來到總統府；以及林立打出致勝安打、南英商工畢業的林泓育對中信兄弟時也轟出兩分砲，表現都令人敬佩。

賴清德並肯定中華職業棒球大聯盟蔡其昌會長領導有方，協助台灣在世界棒球12強賽贏得冠軍，並在世界棒球經典賽戰勝韓國，成績斐然。不僅擔任球團與政府的橋梁、球團之間聯繫的管道，更是球員的後盾，深獲社會及棒球界的肯定，也期許中華職棒在其帶領之下業務蒸蒸日上，預見棒球發展榮景。

最後，總統強調，政府將持續與各界攜手推動運動產業發展，而成立運動部、並由兩屆奧運金牌得主李洋擔任運動部長，即是期盼由運動員來推動各項運動事務，也同時展現政府的決心。

樂天桃猿隊包括教練、球員、職員及Rakuten Girls等由樂天桃猿棒球隊樂天亞洲區執行長葛城崇、領隊野原武人率領，運動部長李洋、中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏陪同，前來總統府晉見總統。

賴清德總統今日接見中華職棒總冠軍，副總統蕭美琴也陪同出席。（總統府提供）

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