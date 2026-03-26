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中職》讓總統不太爽的男人 「統一獅殺手」坦言緊張到爆掉

2026/03/26 15:09

林智平。（資料照，記者陳志曲攝）林智平。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒總冠軍樂天桃猿今接受總統賴清德接見，樂天球團史第一次，對獅隊夯出致命3分砲的「統一殺手」林智平，今天被獅隊總統幽默點名笑說「不太爽」，林智平笑說：「抱歉，總統，我讓你不爽了。」

樂天去年在季後挑戰賽生死戰落後3分，9局上靠著林智平追平3分砲痛擊陳韻文，延長賽10局上林立代打敲安，終場4：3擊敗統一獅，系列賽自0勝2敗劣勢，演出3連勝奇蹟逆轉，史上第一次，最後晉級台灣大賽奪下冠軍。

賴清德特別請林智平站起來，面帶微笑說，「你知道我心裡不太爽嗎？不過還是要向你表示敬意，因為你打出了三分砲，雖然阻止了統一獅的奪冠之路，但是也可以看得出你的價值，向你表示敬意。」一番身為獅迷的真情流露，讓全場都笑了出來，另外也向林立的致勝安打致敬。

早在致詞前，總統逐一跟選手握手，輪到林智平時，他就說：「喔！就是你林智平，讓我那時候心情很不爽。」林智平笑說，自己緊張到爆掉，不知道該怎麼回應總統的心情，「只能希望未來總統能多多支持樂天桃猿，或許心情會更好一點。」

中職會長蔡其昌也笑說，賴總統內心很少有巨浪波動，但作為「喵迷」，相信他內心應該很有情緒波動，「不可能支持的球隊沒有拿到冠軍會沒有感覺齁。希望總統明年心想事成。」

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