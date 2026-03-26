MLB》「地球保衛戰」選誰當先發投手？ 專家點名大谷翔平：對付外星人就選他

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「如果有一場比賽關乎地球的命運，你會選誰當投手？」知名分析師「棒球忍者」佛里德曼（Rob Friedman）在《ESPN》節目上被問到這題，他回答道：「這很難選，但如果對手是外星人的話，我會選大谷翔平，因為我不認為他是人類。」強調大谷目前的水準已完全脫離地球人的範疇。

大谷翔平昨天先發對戰天使，主投4局用86球有，被敲出4支安打失掉3分，狂飆11次三振，還曾一度上演6連K，另有2次四壞保送，最快球速98.5英哩。佛里德曼認為，大谷翔平與其他大聯盟球星完全處於不同的次元，他不僅僅是領頭羊，更是獨一無二的存在，人們通常會習慣某種「偉大」，甚至開始挑他毛病，但對於大谷，大家永遠不會習慣他的表現，在現今的大聯盟水準，4局飆出11次三振，這根本是不可能發生的事。

請繼續往下閱讀...

佛里德曼也看好大谷翔平本季競爭塞揚獎，「他擁有的球種足以奪獎，這點早已毋庸置疑，每局展現的投球品質也沒有問題，所以我認為剩下的關鍵在於他能投多少局，如果他能投到符合門檻的投球局數，並留下足夠優異的成績，那就必須將他視為非常有力的候選人。當然，我也非常喜歡史基斯（Paul Skenes），他體現了理想投手的樣子，所做的一切都非常完美，但我要重申，大谷已經是另一個次元的怪物。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法