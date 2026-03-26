網球》曾俊欣今晚出發歐洲 努力挑戰世界排名前50

已經獲得贊助超過10年的曾俊欣相當感謝台塑企業支持，他今晚將踏上征戰旅途，續朝前進世界排名50名的目標邁進。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台塑企業暨王詹樣公益信託長年投入台灣體育人才培育，自2011年起推動「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星計畫」，持續支持具潛力的運動選手逐夢成長，為台灣體壇培育更多明日之星，已經獲得贊助超過10年的曾俊欣相當感謝台塑企業的支持，他今晚也要踏上征戰旅途，續朝前進世界排名50名的目標邁進。

台塑企業暨王詹樣公益信託將持續贊助22名網球、撞球、桌球和羽球選手，其中世界排名140的曾俊欣從2015年就獲得贊助，如今也是台灣一哥，他今日難得親自出席記者會。

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曾俊欣今晚就要飛往羅馬尼亞參賽，準備迎接紅土賽季，他笑說，「其實我記者會結束後，我還要先去練球，晚一點再到機場。」曾俊欣目前4大滿貫澳網、法網、溫網、美網都有參加過會內賽，但僅有法網未直接拿到會內賽資格，他希望今年能直接拿到參賽門票，希望不用再打會外賽。

曾俊欣去年有多達36週都在參加比賽，他透露，密集出賽確實無法好好訓練，必須把體能訓練課表放在比賽期間，今年預計會減少參賽站數，仍希望能有機會參加更多大比賽，努力衝刺世界排名，目標就是擺在進入前50名。

曾俊欣預計下半年目標擺在亞洲賽場，其中沒有意外名古屋亞運和台維斯盃都會參賽，他也將連3屆亞運都為台灣出賽，他在上屆杭州亞運男單打入8強。

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