桌球》19歲組青少年排名賽屏東登場 爭取國際賽代表權

2026年19歲組青少年桌球排名賽登場，屏東縣體發中心主任黃柏翰（左）進行開球儀式。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（2026）年19歲組青少年桌球排名賽今（3月26日）起至4月1日，在屏東縣立體育館舉行，由屏東縣政府與中華民國桌球協會共同主辦，為國內19歲組最高層級賽事之一，全國頂尖青少年選手同場競技，備受關注。

屏東縣體育發展中心表示，本次賽事旨在提升青少年桌球實力、培育國際賽選手，參賽資格須具全國錦標賽、全中運優異成績或曾入選國手，門檻嚴謹、菁英齊聚。屏東縣共有男子8名、女子3名選手取得參賽資格，將於地主場迎戰全國好手，展現訓練成果力拚佳績。

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賽事設男子、女子單打兩項，分別於3月26日至29日及3月30日至4月1日舉行，各取前12名頒發排名證書；前4名將代表我國參加2026年亞洲及世界青少年桌球錦標賽。另本賽事成績也可能作為2027年國際賽事參賽依據，攸關國手資格。

19歲組青少年桌球排名賽今日起在屏東縣舉行。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣持續推動桌球運動扎根與銜續發展，於國小階段以社團方式廣泛培養基層選手興趣與基礎能力；國中階段則以至正國中為重點發展學校，強化專項訓練與競技實力，逐步建立競技體系；本次賽事中，屏縣11名參賽選手就有8名來自至正國中。未來於高中階段，將以大同高中作為銜續發展學校，完善選手升學與訓練銜接機制，持續培育優秀桌球人才。

屏東縣政府表示，近10年持續深耕運動發展，先後承辦2020年全國中等學校運動會、2024年全民運動會，並將於2027年承辦全國運動會，展現推動體育的決心。盼透過舉辦多項全國賽事，提升競技舞台與賽事能見度，也帶動在地運動風氣，未來將持續強化培訓體系，打造完善環境，培育更多優秀國手，在國際舞台發光發熱。

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