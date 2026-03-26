澎湖法式滾球表現優異 全國大賽發光發熱

湖西國小成為澎湖法式滾球搖籃，培育不少優秀選手。（湖西國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中華民國法式滾球協會辦理，全國最盛大的三級學校法式滾球錦標賽（全國中等學校法式滾球錦標賽、全國國民小學法式滾球錦標賽），今年在台南市府平法式滾球場盛大舉行，比賽期程長達12天，今年澎湖縣三級學校也都派出選手參賽，斬獲優異成績。

由於賽事攸關著高中選手的升學資格（運動績優甄選），連續3年澎湖高等學校選手赴台參賽，都順利取得運動績優甄選的資格（全國中等學校法式滾球錦標賽各競賽項目前2名）；也感謝馬公高中蔡昀廷老師替選手申請參賽經費，讓選手能無後顧之憂。

請繼續往下閱讀...

馬公國中首次參加賽事，共有6位選手參賽（4女2男），這6位選手分別畢業於湖西國小、文澳國小及中山國小，雖然上國中後因為課業壓力導致練習時間減少很多，但是選手在國小階段都有接受過訓練，寒假期間再回到湖西國小參與訓練。湖西國小已連續多年參加此賽事，每年都有優秀成績，要感謝辛武震校長對滾球運動的支持，讓湖西國小的法式滾球持續推動。

今年國中女子組3人賽（11縣市）-第2名許詩韻、蔡宜玢、曾于芳；國中女子組2人賽（12縣市）-第2名蔡宜玨、蔡宜玢、第4名許詩韻、曾于芳；國中男子組個人射擊賽（8縣市）-第6名吳佳峻；高中女子組個人射擊-第3名蔡睿庭、第5名蔡筱君；高中女子組2人賽-第3名蔡睿庭、蔡筱君；國小女子組個人射擊賽（7縣市）-第4名辛芷芸；男子組個人射擊賽（8縣市）-第8名陳秉彥。

馬公國中首度參賽，也獲得優異成績。（湖西國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法