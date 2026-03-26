謝國城盃少棒》敗部冠軍戰 南投縣、桃園市搭上4強列車

南投縣。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行2場敗部冠軍戰，A組由南投縣以4：2逆轉衛冕軍臺北市，搶下一席4強資格，B組則是桃園市用全壘打轟退臺中市，終場8：5搶當最後1支晉級隊伍。

南投縣一開賽就陷入2分落後，但4局上灌入4分奠定勝基，開路先鋒田司恩用二壘安打帶動攻勢，並靠著滾地球推進跑回本壘破蛋，2出局後田韋皓補上追平安打，下一棒阮冠達延續火力，直接將球送出左外野，一棒2分成為勝負的關鍵。

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南投縣阮冠達。（台灣世界少棒聯盟提供）

阮冠達一開始還不知道自己開轟，跑到二壘停下來比慶祝手勢，是聽到本壘隊友呼喊，才知道這是支全壘打，「因為我之前金龍盃也有一次以為全壘打，結果只是二壘安打。」能打下勝利打點他直呼開心，從球隊落後時他就想展現攻擊本事，而且前幾場看到隊友頻頻開轟，就有預感快要輪到自己，這顆生涯首轟球已經拿回來紀念收藏，要帶回去給阿嬤看，讓老人家開心，

南投縣總教練紀俊麟透露阮冠達運動能力不錯，尤其是腳程相當出色，但過去曾經離開過球隊，是教練和指導老師不斷努力，才持續將他拉攏在陣中，「還好留下來，他知道本身有些條件，也捨不得完全脫離，但必須要更用心去學習。」

阮冠達回憶當初因為媽媽鼓勵他跑速快、上壘機率大，所以二年級時就加入球隊，但有陣子突然不想打球，所以短暫當了「逃兵」，後來是教練不斷給予信心，才重新歸隊。

因為移動範圍大，阮冠達被安排在中外野位置，他欣賞的偶像有相同守位的味全龍球星郭天信，「因為我們類型像，也都有雷射肩。」但中信兄弟游擊手江坤宇也被他點名，「他守備很好。」

B組敗部冠軍戰則是桃園市李星廷克服腰痛轟出生涯首次單場雙響，貢獻4分打點幫助桃園市甩開臺中市糾纏。

2隊首局打完形成3：3平手，3局上桃園市又回到前段棒次的進攻，當家第4棒的李星廷在2出局、二壘有人情況下，轟出中外野超前全壘打，幫助球隊再度取得領先。

沒想到李星廷今天的2分彈還不只1支，6局上他又在二壘有人時上場打擊，而且同樣將球送出中外野牆，為桃園市打下第7和第8分，讓這一勝再無懸念，「我第一次單場雙響，給自己100分，目前生涯已經累積11轟。」

其實李星廷首局選到四壞球保送後，曾傷退請隊友代跑，他在前天賽事滑壘時腰部受傷，現在跑步還會疼痛，所以才想要盡量開轟，以求可以減速跑壘。

身高170公分的李星廷有棒球基因，來自臺東泰源部落的他，堂哥是旅美投手李晨薰，最近也開始加入練投，但自認還是更愛打擊，偶像是富邦悍將強打張育成，「因為他打擊很猛。」

桃園市總教練李國強評估李星廷地的確打優於投，但剛練沒多久就成為陣中的主力投手之一，速度和近期成績都不錯，「他個性木訥，所以很乖、很認真學習。」

首局就登板接替投球的彭宇睿是李國強點名的另位功臣，他最後用66球完投6局，僅被敲4支安打，6局下因隊友守備失誤丟掉2分都不是責失，1個保送、8次三振，「他本來因為1局下游擊有一顆漏接很自責，想要做出彌補，就算最後掉分也還是說想自己完成這場比賽。」

明天4強戰將由桃園市與臺東縣先行登場，緊接著是南投縣交手屏東縣，勝利的隊伍得以挺進後天的冠軍戰。

桃園市李星廷。（台灣世界少棒聯盟提供）

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